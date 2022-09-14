شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية العثور على جميع التنزيلات على جهاز أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من كل الميزات المتوفرة على أندرويد، مثل الكاميرا عالية الدقة، والتطبيقات لكل شيء، وإضاءة قوة المعالجة السريعة، هناك شيء واحد يمكن أن يكون غير مريح في جهازك وهو صعوبة العثور على الملفات التي تم تنزيلها.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يبدو الأمر كما لو أن تنزيلات هاتفك الذكي تختفي بمجرد اكتمال نقل البيانات، وفي الواقع، ما لم تكن تعرف أين تبحث، فهذا ما يحدث فعليًا في بعض الهواتف، لذلك دعنا نخبرك أين تبحث عن التنزيلات على هاتف أندرويد، إنه مكان صغير يسمى درج التطبيق.



كيفية البحث عن التنزيلات على جهاز أندرويد كيفية البحث عن التنزيلات على جهاز أندرويد 1. افتح درج تطبيقات أندرويد عن طريق التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة، ويمكنك أيضًا الوصول إلى درج التطبيق من خلال الضغط على أيقونته على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على ملفاتي (أو مدير الملفات).

3. داخل تطبيق My Files، اضغط على "التنزيلات".

يجب أن تكون الآن قادرًا على رؤية جميع التنزيلات الخاصة بك.