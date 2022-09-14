شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن توفر ميزة "البطارية الجديدة" لنظام iOS 16 على هواتف أيفون هذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل الآن تحديث iOS 16 على هواتف iPhone 8 وما فوق، حيث يوفر التحديث العديد من الميزات الجديدة مثل شاشة القفل الجديدة القابلة للتخصيص ووضع التركيز المحدث وخيارات الخصوصية المحسنة والمزيد، ومن بين هذه الميزات ، كانت إحدى ميزات iOS 16 التي احتلت العناوين الرئيسية هي نسبة البطارية على شريط الحالة.

والآن ، أكدت أبل فى صفحة الدعم الخاصة بها أنه لن تحصل جميع طرز أيفون التي تدعم iOS 16 على القدرة على إظهار نسبة البطارية على شريط الحالة، وتؤكد صفحة الدعم المحدثة أن طرز iPhone القديمة لن تحصل على ميزة النسبة المئوية للبطارية.

ووفقًا للصفحة، سيفقد iPhone XR وiPhone 11 و iPhone 12 mini و iPhone 13 mini هذه الميزة، ولم تكشف شركة أبل كونها شركة أبل عن سبب ترك طرازات ايفون هذه خارج هذه الميزة، ويوجد iPhone 12 mini و iPhone 13 mini في القائمة وقد يكون ذلك بسبب حجم الشاشة الأصغر.

وبالنسبة إلى iPhone XR و iPhone 11 ، يأتي كلا الهاتفين الذكيين بنفس حجم الشاشة مثل iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14، ومع ذلك ، فإنهما يأتيان بلوحة دقة أقل وقد يكون هذا أحد الأسباب وراء استبعاد ميزة النسبة المئوية للبطارية، ومع ذلك ، كل هذه مجرد تكهنات ، ولم يتم الكشف عن السبب الرسمي من قبل الشركة.

خطوات لتمكين النسبة المئوية للبطارية على أجهزة iPhone المدعومة

توجه إلى الإعدادات ← البطارية ← إظهار نسبة البطارية

ستظل الطرز الأخرى التي لا تدعم هذه الميزة تعرض نسبة البطارية في مركز التحكم. يمكن للمستخدمين الآن إضافة أداة النسبة المئوية للبطارية على شاشة القفل والصفحة الرئيسية.