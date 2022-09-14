شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تكشف عن لعبة جديدة بالتعاون مع Koei Tecmo Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Electronic Arts للألعاب عن شراكة جديدة مع Koei Tecmo Games لتطوير وإصدار "لعبة صيد" جديدة، حيث قامت EA مؤخرًا بتحديث منشور المدونة الرسمي الخاص بها لتأكيد التعاون مع Koei Tecmo ووصف اللعبة القادمة بأنه "لعبة الصيد الرائعة التالية".

وتشير المدونة إلى أن اللعبة غير المعنونة سيتم تطويرها بواسطة استوديو Koei Tecmo المسمى Omega Force ، الفريق المسؤول عن سلسلة Warriors التي تتضمن عناوين مثل Dynasty Warriors و Samurai Warriors.

سيتم وضع اللعبة القادمة ضمن إصدارات EA الأصلية الناجحة مؤخرًا، أما التسمية التي تتضمن أيضًا عناوين أخرى مثل It Takes Two و Knockout City، وتوضح مشاركة مدونة EA أن العنوان الجديد سيكون عنوان IP أصليًا من المتوقع أن يقدم "تجربة AAA حقيقية تستند إلى فانتازيا إقطاعية اليابان"، وعلاوة على ذلك ، وعدت الشركة أيضًا بأن المزيد من التفاصيل حول العنوان الجديد ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر.

مشاريع أخرى من المطور

وقام استوديو الألعاب المملوك لشركة Koei Tecmo ، Omega Force بتطوير ألعاب عبر مجموعة من الأنواع التي تمتد من ألعاب hack-and-slash إلى ألعاب حركة الصيد والمزيد، وبصرف النظر عن سلسلة Warriors ، يتخلف الاستوديو أيضًا عن ألقاب بارزة أخرى مثل Attack on Titan و Dragon Quest و Fire Emblem و Hyrule Warriors والمزيد.

وقالت EA إن الشركة "مسرورة بالشراكة مع فريق Omega Force الموهوب بشكل مذهل"، وعلاوة على ذلك ، ادعى جيف جامون ، المدير التنفيذي في EA، أن أوميجا فورس "رفعت نوع الصيد إلى المستوى التالى" ، من خلال الجمع بين أسلوب اللعب القتالى و"آليات غير متوقعة ومبتكرة".