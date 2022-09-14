شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تكشف عن لعبة جديدة بالتعاون مع Koei Tecmo Games والان مع تفاصيل الخبر
وتشير المدونة إلى أن اللعبة غير المعنونة سيتم تطويرها بواسطة استوديو Koei Tecmo المسمى Omega Force ، الفريق المسؤول عن سلسلة Warriors التي تتضمن عناوين مثل Dynasty Warriors و Samurai Warriors.
سيتم وضع اللعبة القادمة ضمن إصدارات EA الأصلية الناجحة مؤخرًا، أما التسمية التي تتضمن أيضًا عناوين أخرى مثل It Takes Two و Knockout City، وتوضح مشاركة مدونة EA أن العنوان الجديد سيكون عنوان IP أصليًا من المتوقع أن يقدم "تجربة AAA حقيقية تستند إلى فانتازيا إقطاعية اليابان"، وعلاوة على ذلك ، وعدت الشركة أيضًا بأن المزيد من التفاصيل حول العنوان الجديد ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر.
مشاريع أخرى من المطور
وقام استوديو الألعاب المملوك لشركة Koei Tecmo ، Omega Force بتطوير ألعاب عبر مجموعة من الأنواع التي تمتد من ألعاب hack-and-slash إلى ألعاب حركة الصيد والمزيد، وبصرف النظر عن سلسلة Warriors ، يتخلف الاستوديو أيضًا عن ألقاب بارزة أخرى مثل Attack on Titan و Dragon Quest و Fire Emblem و Hyrule Warriors والمزيد.
وقالت EA إن الشركة "مسرورة بالشراكة مع فريق Omega Force الموهوب بشكل مذهل"، وعلاوة على ذلك ، ادعى جيف جامون ، المدير التنفيذي في EA، أن أوميجا فورس "رفعت نوع الصيد إلى المستوى التالى" ، من خلال الجمع بين أسلوب اللعب القتالى و"آليات غير متوقعة ومبتكرة".