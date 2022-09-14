شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه غرامة تعويضات بـ 25.4 مليار دولار بسبب ممارسات تكنولوجيا الإعلانات.. تفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستواجه شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل، مطالبات بتعويضات تصل إلى 25 مليار يورو (25.4 مليار دولار) على ممارساتها الإعلانية الرقمية في قضيتين سترفعهما شركة محاماة نيابة عن ناشرين في المحاكم البريطانية والهولندية في الأسابيع المقبلة.

وخضعت تقنية adtech في جوجل مؤخرًا للتدقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار بعد شكاوى من الناشرين، فيما فرضت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 220 مليون يورو على الشركة العام الماضي بينما تحقق المفوضية الأوروبية ونظيرتها في المملكة المتحدة فيما إذا كانت أعمال تكنولوجيا الإعلانات في جوجل تمنحها ميزة غير عادلة على المنافسين والمعلنين.

وقالت شركة Geradin Partners في بيان يوم الثلاثاء :"لقد حان الوقت لأن تتحمل جوجل مسؤولياتها وتدفع الأضرار التي تسببت بها لهذه الصناعة المهمة، ولهذا السبب نعلن اليوم عن هذه الإجراءات عبر سلطتين قضائيتين للحصول على تعويض للناشرين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وانتقدت جوجل الدعاوى القضائية الوشيكة ، قائلة إنها تعمل بشكل بناء مع الناشرين في جميع أنحاء أوروبا، وقال متحدث: "هذه الدعوى تخمينية وانتهازية. عندما نتلقى الشكوى ، سنكافحها ​​بقوة"، وستسعى المطالبة البريطانية في محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة إلى استرداد التعويضات لجميع مالكي المواقع التي تحمل لافتة إعلانية ، بما في ذلك الناشرون التقليديون. بريطانيا لديها نظام الانسحاب.