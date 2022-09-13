شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يعيد تسمية تطبيق الدردشة.. إعرف الاسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب الميزات الجديدة للتنافس مع المنافسين ، أعلنت منصة مؤتمرات الفيديو Zoom أنها أعادت تسمية التطبيق من Zoom Chat الآن إلى Zoom Team Chat لتعزيز العمل الجماعي والتعاون.

وقالت المنصة إنها قامت بالفعل باستثمارات كبيرة في قدرات Zoom Team Chat ، وستكشف عن المزيد من التحسينات في وقت لاحق من هذا الشهر، وقالت الشركة في إحدى المدونات: "تجعل منصتنا الشاملة من السهل على الأشخاص الاتصال عبر الأماكن والمساحات والأجهزة ، لذا فإن العمل جيد ، وعمل أقل، ومن الأمور الأساسية لنجاح نظامنا الأساسي هو التعاون المستمر بين أعضاء الفريق ومركز الرسائل".

وأضافت: "اعتدنا على تسميتها Zoom Chat، لكن اعتبارًا من اليوم ، نعيد تسمية Zoom Team Chat رسميًا للدخول في مستقبل الرسائل المستمرة وتعزيز العمل الجماعي والتعاون"، وقالت الشركة إن Team Chat يمتد إلى ما وراء المراسلة الفورية، إنه مركز تعاون قوي يستفيد من الدردشات 1: 1 والمحادثات الجماعية بالإضافة إلى القنوات لدمج مسارات العمل ، وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح ، وربط أصحاب المصلحة.

تجمع دردشة الفريق بين المراسلة ومشاركة الملفات وتكامل الأطراف الثالثة والفيديو والصوت واللوحة البيضاء في مكان واحد لتبسيط طريقة تعاونك، وقالت الشركة إنه عندما تحتاج إلى رفع مستوى محادثة الدردشة إلى مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو أو مشاركة فكرة عبر السبورة البيضاء ، يمكنك القيام بذلك بلمسة زر مباشرة في Zoom Team Chat.

وبالإضافة إلى ذلك ، تعد دردشة الفريق أداة اتصال خارجية قيمة، ويوفر تجربة اتصال سلسة وآمنة لجهات الاتصال الخارجية ، بما في ذلك الاستشاريين والموردين والعملاء والمزيد. يحدد إشعار في مربع رسالة "إنشاء" الدردشة أو القناة حتى وجود مستخدم خارجي.

وقالت المنصة "سنواصل أيضًا تطوير مجالات أخرى من محفظتنا لتلبية متطلباتك الحالية والناشئة. لقد قدمنا ​​ثلاثة منتجات جديدة هذا العام وحده لتعزيز التعاون المرئي ، وتعزيز تجربة العملاء ، وتحسين حركات المبيعات".