شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع الطلب على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير "Ming-Chi Kuo"، أن الطلب على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة، ووصف الطلب على سلسلة iPhone 14 بأنه محايد لشركة آبل، وفقًا لموقع gadgets360.

وتتوفر الهواتف الذكية الرائدة التى تم إطلاقها مؤخرًا من شركة آبل، للطلبات المسبقة منذ الأسبوع الماضى، ومن المقرر طرحها للبيع اعتبارًا من 16 سبتمبر.

كما أنه إلى جانب تحليله الشامل للطلب على سلسلة iPhone 14، قدم"Kuo" أيضًا تفاصيل من خلال مشاركة المعلومات على أساس نموذج تلو الآخر، بدءًا من iPhone 14 وiPhone 14 Plus

وأوضح أن اتجاهات الطلب المسبق تعكس الطلب البطيء على الإصدارات غير الاحترافية، وأضاف قائلًا: "فى الوقت الحالى، تعد نتائج الطلب المسبق لأجهزة iPhone 14 و14 Plus أسوأ من تلك الخاصة بـ iPhone SE 2022 وiPhone 13 mini".

وتشير نتائج الطلب المسبق لجهازiPhone 14 Plus، والذى يبدو أنه بديل لجهاز iPhone 13 mini، إلى أن الطلب على هذا المنتج الجديد أقل بكثير من المتوقع، وأضاف: "هذا يعنى أن استراتيجية تجزئة منتجات آبل للنماذج القياسية هذا العام قد فشلت".

عند القدوم إلى iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، يقول Kuo أن أوقات التسليم لأكثر من 4 أسابيع من هذه الإصدارات قد تعكس الطلب الجيد، وتستغرق أوقات تسليم iPhone 14 Pro Max وiPhone 14 Pro حوالى 6 أسابيع و5 أسابيع على التوالى، وفقًا لـKuo، فإن الطلب المسبق لـ iPhone 14 Pro Max أفضل مقارنة بـ iPhone 13 Pro Max.

بالإضافة إلى ذلك، يقال أن الطلب القوى على إصدارات iPhone 14 Pro سيستمر حتى نوفمبر على الأقل، "ولكن بافتراض أن آبل لم تزيد الطلبات على iPhone Pro بعد ذلك، ففى هذه الحالة يمكن أن تؤدى التخفيضات المحتملة فى iPhone 14 و14 Plus إلى تعويض مكاسب آبل فى أواخر الربع الرابع من العام 22 أو الربع الأول من عام 23 بسبب مزيج أفضل من منتجات أيفون.