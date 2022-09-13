تكنولوجيا: الخبراء الروس يطورون جهازا يعالج الدماغ بعد الإصابة بكورونا

القاهرة - سامية سيد - تمكن الخبراء الروس من تطوير جهاز جديد وبرمجيات تساعد فى حالات تضرر عمل الدماغ المرتبطة بإصابات فيروس كورونا، وأشار الخبراء لصحيفة إزفيستيا الروسية إلى "أن الجهاز الجديد الذى طوروه يشبه عصابة الرأس، والبرامج المطورة له يمكنها حساب وتحليل المؤشرات الطيفية، ما يسمح بمراقبة نشاط الدماغ فورا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للخبراء فإن "المرحلة العلاجية باستخدام الجهاز الجديد تتطلب 20 جلسة، كل جلسة تستمر لنصف ساعة".

وأوضح الخبراء "أن الجهاز الجديد تم اختباره على 24 متطوعا من مختلف المدن الروسية كانوا قد أصيبوا بكوفيد وظهرت عليهم أعراض دماغية معينة، وقورنت نتائج علاجهم بنتائج عمل أدمغة 8 أشخاص لم تتم معالجتهم، وتبين أن المتطوعين قد اختفت لديهم تماما أعراض تضرر عمل الدماغ الناجمة عن المرض، كما اختفت لدى بعض أفراد المجموعة الأولى الأفكار الانتحارية التى كانت تراودهم، وتحسّنت عند الذين خضعوا للعلاج أعراض الراحة الليلية".

ومن جهته قال مدير شركة Neurobotics الروسية، فلاديمير كونيشيف: "الأشخاص الذين خضعوا لعدة جلسات علاجية بالجهاز الجديد شعروا بالتحسّن، وزالت لديهم أعراض الارتعاش الداخلى والخمول".