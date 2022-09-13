شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مهمة "كاجويا" القمرية؟ وكيف تمكنت من إنجاز أهدافها فى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت اليابان مركبة الفضاء "كاجويا" فى مهمة إلى القمر فى 13 سبتمبر 2007، تُعرف رسميًا باسم"SELENE"، وهى اختصار لـ SELenological وENgineering Explorer، وكانت المهمة الثانية لليابان على القمر، وفقًا لموقع space.

أطلق "كاجويا" من مركز الفضاء" Tanegashima" على صاروخ يابانى H-IIA ودار حول الأرض مرتين قبل التوجه إلى القمر، حيث حملت 14 أداة علمية وسواتل صغيرة " أقمار صناعية صغيرة" لرسم خرائط لسطح القمر ودراسة مجال جاذبيته.

وصلت المركبة إلى مدار حول القمر بعد رحلة استغرقت 20 يومًا، حيث اشتملت المهمة على ثلاث مركبات فضائية، مركبة مدارية رئيسية، وقمر صناعى صغير للاتصالات، وثالث قمر صناعى صغير، لرسم خريطة مجال جاذبية القمر، وبعد حوالى عام من المراقبة القمرية، انتهت المهمة بهبوط محطم مخطط له على سطح القمر.