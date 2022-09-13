منها تطوير شاشة القفل.. 14 ميزة جديدة في تحديث iOS 16 .. تعرف على هواتف آبل المستفيدة منه

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت شركة «أبل» الأمريكية، نظام التشغيل الجديدiOS 16 ، الذي يتيح العديد من الميزات، إلى جانب ضمان تحصين أكبر ضد الهجمات والقرصنة الإلكترونية.

ويخدم نظام التشغيل الجديد iOS 16 هاتف آيفون 8، والأجهزة التي تلته، في حين لن يكون في إتاحة مستخدمى الإصدارات القديمة لعدم تقديم النظام الدعم لتلك الإصدارات .

وفيما يلي المميزات الجديدة:

شاشة القفل

يقدم تحديث iOS 16 ميزة التخصيص بتصميم أفضل لتتوافق مع التجربة المفضلة للمستخدم، مثل اختيار صورة مفضلة لتكون واجهة رئيسية للهاتف، مع تحسين جودة عرض الصورة مع أدوات تعمل على عرض الصور بتصميم جديد.

ويمكنك أيضاً تخصيص ألوان الوقت والتاريخ في شاشة القفل، مع تصميم الخط المستخدم في عرض التوقيت والتاريخ، والوصول السريع إلى معلومات وتفاصيل سريعة حول الطقس، والتقويم والأحداث القادمة وغيرها من التفاصيل عبر نظرة خاطفة لشاشة القفل.

كما أعيد تصميم عرض الإشعارات في شاشة القفل، حيث يمكن للمستخدم عرض الإشعارات في قائمة موسعة، أو عرض الإشعارات بتصميم مضغوط، أو عرض عدد الإشعارات المستلمة، كما يمكن للمستخدم التمرير لتغيير تصميم عرض الإشعارات بشكل سلس وسريع، مع ملخص للإشعارات في الجزء السفلي من الشاشة.

نمط Focus

يتيح نمط Focus تخصيص تصميم هاتف الأيفون ليدعمك على مدار اليوم، مع التركيز في المهام المختلفة في كل لحظة. ويدعم استخدام فلاتر لتصنيف المحتوى وعرض الأهم، وحجب المحتوى الذي يعمل على تشتيت تركيز المستخدم.

ميزة مكتبة الصور المشتركة في iCloud

تقدم للمستخدمين تجربة سلسة لمشاركة الصور مع العائلة، حيث يمكن للمستخدم اختيار مشاركة كل الصور الخاصة به دفعة واحدة، أو تخصيص الصور المراد مشاركتها وفقاً للتاريخ أو الأشخاص في الصور.

ويمكن للمستخدم تبديل مشاركة الصور إلى الكاميرا، ودعم المستخدم باقتراحات ذكية لتضمين الصور من For You إلى المكتبة المشتركة

البريد الإلكتروني

يمكنك جدولة البريد الإلكتروني للإرسال لاحقاً، مع تبويب Remind Me الذي يدعم المستخدم إدارة البريد الإلكتروني بآداء أفضل، مع أدوات تدعمك في إنشاء سريع وأكثر فعالية للبريد الإلكتروني.

ويقدم ميزة اقتراحات للبحث الذكي لعرض المستندات والروابط التي يتم مشاركتها في البريد الإلكتروني بتصميم أكثر كفاءة للتصفح والبحث، حيث تظهر النتائج المقترحة مباشرة فوق شريط البحث عند بدء الكتابة. ويعمل البحث الذكي على تصحيح الكلمات البحثية، كما يعمل على رصد الأخطاء الإملائية ويقترح التعديل الأنسب.

وفي حالة إرسال البريد الإلكتروني إلى جهة محددة عن طريق الخطأ سيكون للمستحدم فرصة للتراجع عن الإرسال خلال 10 ثوان.

رسائل

تعد ميزة تحرير الرسائل الميزة الأكثر طلباً في تطبيق الرسائل، حيث يمكن تحرير الرسائل المرسلة خلال 15 دقيقة من الإرسال، على أن يظهر للجهات الأخرى سجل التعديلات في الرسائل.

ويمكنك التراجع في حالة إرسال أحد الرسائل عن طريق الخطأ، حيث سيكون لدى المستخدم فترة دقيقتين للتراجع السريع عن إرسال الرسائل، أو حذف الرسائل، كما سيتاح للمستخدم إستعادة الرسائل خلال 30 يوما بعد الحذف.

Safari

يمكن للمستخدمين التعاون مع الأصدقاء عبر مشاركة علامات التبويب في المتصفح، حيث يمكن لأي من المشتركين إضافة علامة تبويب جديدة أو إجراء تغييرات، ويمكن للمجموعة المشتركة في علامات التبويب على المتصفح متابعة التحديثات التي تطرأ أثناء التصفح في الوقت الفعلي، مع عرض في الوقت الفعلي لبدء تصفح المستخدمين المشتركين لعلامات التبويب.

ويتاح للمستخدم بدء محادثات FaceTime مباشرة أو المراسلة عبر متصفح Safari.

كما تعد ميزة Passkeys من المميزات المهمة لحماية خصوصية المستخدم، حيث يمكن إستبدال كلمات المرور التقليدية بمفاتيح رقمية لتسجيل الدخول، والتي تتميز بمعايير أعلى للحماية

Live Text

تدعم المستخدم بميزة النصوص والبيانات التفاعلية للصور ومقاطع الفيديو، وتحصل الميزة من خلال هذا التحديث على تحسينات لإدراك لغات أكثر من اللغة اليابانية، والكورية واللغة الأوكرانية.

ميزة Visual Look

تدعم المستخدم في البحث بشكل سريع عن معلومات حول الكائنات المختلفة، أو المشاهد التي تظهر في الصور عبر نظام iOS، حيث يمكن رفع موضوع من صورة الخلفية ثم البحث عن تفاصيل ومعلومات حول هذا الكائن أو الموضوع

مميزات Siri

تعمل التطبيقات بشكل تلقائي في تحديث iOS 16 مع مساعد Siri الرقمي، ولن يحتاج المستخدم إلى ضبط الإعدادات في التطبيق ليدعم العمل مع المساعد الرقمي.

ويتيح مساعد Siri الآن مشاركة الرموز التعبيرية في الرسائل، وإنهاء مكالمات هاتفية، دون الحاجة لإستخدام اليدين، وتضمين عبارات مختلفة في التطبيقات لتنشيط المساعد الرقمي، أيضاً عند إدراك مساعد Siri الرقمي لمحتوى الرسائل يعمل على تخطي مرحلة التأكيد ليعمل على إختيار الرمز التعبيري المتوافق مع الرسائل.

الإملاء

يمكنك إدخال نص محدد في هاتف الأيفون عند طريق ميزة الإملاء الصوتي، وفي تحديث iOS 16 تبقى لوحة المفاتيح نشطة أثناء الإملاء الصوتي، لدعم المستخدم للانتقال بسلاسة بين الإدخال الصوتي أو الكتابة على لوحة المفاتيح.

وتعمل ميزة الإملاء الصوتي على إضافة علامات الترقيم بشكل تلقائي في النصوص، كما تدعم إدخال رموز تعبيرية أيضاً عبر إملاء عنوان الرمز التعبيري المراد إدخاله

Spotlight

تدعم المستخدم في تنفيذ إجراءات سريعة مثل إنشاء تنبيهات، أو تشغيل نمط Focus، أو إستخدام خدمة Shazam للتعرف على عنوان أغنية بشكل سريع، والبحث عن عناوين التطبيقات لتحديد الاختصارات المتاحة، والبحث عن الصور في التطبيقات المختلفة التي تشمل الملفات والرسائل، على أن يتم البحث وفقاً للأشخاص والموقع.

Apple Maps

يأتي التطبيق بميزة نقاط التوقف المتعددة التي تتيح للمستخدم العودة للمسار الأصلي من جديد عند تغيير مسار الرحلة بشكل مؤقت، وتحديد اتجاهات وسائل النقل والمواصلات.

تطبيق Home

يقدم التحديث تجربة أفضل للتحكم في الأجهزة الذكية باستخدام هاتف الأيفون، وعن طريق إلقاء الأوامر لمساعد Siri الرقمي.

ويأتي التطبيق بتصميم جديد لدعم عرض الأجهزة وبدء التحكم بتجربة سلسة، مع ترتيب وعرض الأجهزة الذكية، وإمكانية دمج عدد من الإكسسوارات في لوحة التحكم، والتي تشمل الإضاءة، وأجهزة التبريد، والمكبرات الصوتية، وأجهزة التليفزيون الذكية

تطبيق Health

يوفر تطبيق Health معلومات وافية عن صحة المستخدم، وتتيح ميزة “Medications” للمستخدم الحصول على تفاصيل أكثر حول الأدوية المختلفة لتفادي خلط الوصفات الطبية التي قد تؤدي إلى تفاعلات ضارة بالمستخدم، وإضافة أدوية جديدة عبر التقاط صورة بالكاميرا، كما يتاح للمستخدم إنشاء جداول للأدوية وضبط المواعيد على مدار اليوم.