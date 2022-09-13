شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تصمم بدلة فضائية للهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت وكالة "ناسا" شركة Axiom Space لتتولى تصميم البزات الفضائية من جيل جديد سيستخدمها رواد الفضاء الأمريكيون عند هبوطهم على سطح القمر، وذلك في إطار برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء في البيان أن "ناسا" اختارت Axiom Space لتصمم منظومة ستستخدم للمشي على سطح القمر في إطار المرحلة الثالثة لتحقيق بعثة "أرتميس" القمرية.

وقد تولت شركة Axiom Space تصميم جيل جديد من بزات "أرتميس" الفضائية واستعراض قدرتها على سطح القمر أثناء تحقيق المرحلة الثالثة للبعثة، وتقيم كلفة الصفقة بـ228.5 دولار.

يذكر أن "ناسا" أعلنت ربيع عام 2019 أن برنامج هبوط رواد الفضاء على القمر يضم 3 مراحل، حيث ستطلق أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم ستدور حول القمر عام 2024 "أوريون" المأهولة. وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ منتصف الثلاثينيات.