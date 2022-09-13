شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 54 قمرا صناعيا من "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط SpaceX لإطلاق 54 من الأقمار الصناعية الأخرى ذات النطاق العريض من "Starlink" من محطة "Cape Canaveral Space Force" في فلوريدا في الساعة 10:10 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و04:10 صباحاً بتوقيت القاهرة، وفقاً لموقع space.

تهدف خطة الرحلة صاروخ فالكون 9 لحمل الأقمار الصناعية Starlink Group 4-34 إلى الفضاء، وأن تهبط المرحلة الأولى من الصاروخ على متن الطائرة بدون طيار "Just Read the Instructions" في المحيط الأطلسي بعد حوالي تسع دقائق.

سيكون هذا هو الإطلاق السادس والهبوط لهذا المعزز لـ "Starlink"، وهو كوكبة الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض لـSpaceX، حيث قامت الشركة بتسليم أكثر من 3200 من الأقمار الصناعية إلى المدار حتى الآن، وتعمل SpaceX على توسيع الكوكبة بسرعة، حيث تحدث عمليات الإطلاق كل أسبوع تقريبًا، وأحيانًا أكثر من ذلك.

قال "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX مؤخرًا، إنه يأمل في إطلاق ما يصل إلى 100 مهمة SpaceX في عام 2023، والهدف هو زيادة خدمة "Starlink" في أسرع وقت ممكن للعملاء البعيدين الذين تريد الشركة خدمتهم.

حصلت SpaceX بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق 12000 قمراً صناعياً منStarlink، كما تقدمت الشركة بطلب إلى جهة تنظيمية دولية لإرسال 30 ألف أقمار صناعية أخرى إلى المدار.

أعلنت شركة SpaceX مؤخرًا عن تعاونها مع T-Mobile لإرسال خدمة النطاق العريض مباشرة إلى الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى ذلك، وقعت SpaceX مع "Royal Caribbean" لتقديم Starlink على متن السفن السياحية، لتحسين خدمة الإنترنت في حد ذاتها.