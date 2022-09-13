شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا والاتحاد الأوروبى يطالبون جوجل بـ 25 مليار يورو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه جوجل دعوى قضائية بقيمة 25 مليار يورو (21.6 مليار جنيه إسترليني) في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتهم شركة التكنولوجيا بالسلوك المناهض للمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.

وفقا لصحيفة الجارديان، وجهت اتهامات الى جوجل بإساءة استخدام قوتها في سوق تكنولوجيا الإعلانات عبر الانترنت التي تنسق بيع المساحات الاعلانية بين الناشرين والمعلنين.

قال داميان جيرادين، من شركة المحاماة البلجيكية جيرادين بارتنرز ، التي تشارك في قضية الاتحاد الأوروبي: "لقد تضرر الناشرون ، بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية المحلية والوطنية التي تلعب دورًا حيويًا في مجتمعنا ، منذ فترة طويلة بسبب سلوك جوجل المانع للمنافسة وحان الوقت لتتحمل المسئولية"، وأشار ان الهدف من الدعوى المرفوعة هو ان يحصل الناشرين على تعويض في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وتخطط شركة المحاماة البريطانية همفريز كيرستيتر لرفع قضية إلى محكمة استئناف المنافسة خلال الشهر المقبل ، على الرغم من أن العملية قد تستغرق سنوات للوصول إلى نتيجة، وتدرس هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا أيضا قوة جوجل في سوق تكنولوجيا الإعلان الرقمي.

قال توبي ستار، الشريك في شركة المحاماة البريطانية إن الادعاء يهدف إلى استرداد عائدات الإعلانات المفقودة بسبب سلوك جوجل والذي تسبب في ضرر للمواقع الإخبارية واصحاب الاعمال الصغيرة الذين يعتمدون على عائدات الإعلانات سواء من خلال المدونات الشخصية او مشجعي كرة القدم او أصحاب أي محتوي اخر قضوا وقتا في انشاء ونشر حساباتهم.

تسعى الدعاوى مجتمعة إلى الحصول على تعويضات إجمالية قد تصل ، وفقًا لتقديرات الممثلين القانونيين ، إلى 25 مليار يورو، ويتم تمويل الدعاوى من قبل شركات تمويل التقاضي في المملكة المتحدة وهولندا ، والتي تأخذ جزءًا من عائدات من قضية ناجحة.