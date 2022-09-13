شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمات غير حكومية ترفض اقتراح أمازون لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت مجموعة غير حكومية من 11 مجموعة من المنظمين في الاتحاد الأوروبي "EU"، أنه ينبغي رفض اقتراح عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بوقف بعض غرامات مكافحة الاحتكار في البيع والتسويق، وفقاً لموقع gadgets360.

يهدف الاقتراح إلى تجنب غرامات مكافحة الاحتكار الباهظة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهو مليء بالثغرات، ومنحت المفوضية أطرافًا ثالثة حتى 9 سبتمبر الماضي لتقديم تعليقات على عرض أمازون.

قالت أمازون إنها ستعامل جميع البائعين على قدم المساواة عند ترتيب عروضهم، وفقًا لتقرير حديث لرويترز، وأبلغت مجموعة من 11 منظمة غير حكومية بما في ذلك "LobbyControl"، وغرفة العمل الفيدرالية النمساوية، ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات "SOMO"، واتحاد الخدمات العامة الأوروبي، والمنظمين في الاتحاد الأوروبي، بأن اقتراح أمازون لوقف ممارسات بيع وتسويق معينة يجب رفضها.

تجادل المجموعات بأن الاقتراح في محاولة لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار الثقيلة المحتملة من الاتحاد الأوروبي، وأضافت المنظمات غير الحكومية أن الاقتراح مليء بالثغرات.