شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المُبلغ عن المخالفات على تويتر يدلى بشهادته أمام الشيوخ الأمريكى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدلي رئيس الأمن السابق في تويتر، "بيتر زاتكو" اليوم، علنًا لأول مرة منذ شكواه من المبلغين عن المخالفات التي قد تكون مفتاحًا لتحديد مستقبل الشركة، وفقاً لموقع businessinsider ، حيث من المقرر أن يدلي "زاتكو" بشهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ للإجابة على أسئلة حول الادعاءات التي أدلى بها حول الإخفاقات الأمنية في تويتر.

تحتوي شكوى زاتكو على معلومات لا تعد ولا تحصى قد تهم المشرعين الأمريكيين، ويتهم قيادة الشركة بتضليل المنظمين الحكوميين بشأن الثغرات الأمنية التي يمكن أن تمهد الطريق للتجسس الأجنبي أو القرصنة أو حملات التضليل ، وفقًا لشبكة CNN، حيث من المتوقع أن تستجوب اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ زاتكو حول كل هذه الادعاءات.

قال "تشاك جراسلي" و"ديك دوربين" في بيان مشترك الشهر الماضي: "تثير مزاعم "زاتكو" بوجود إخفاقات أمنية واسعة النطاق وتدخل جهات أجنبية على تويتر مخاوف جدية، إذا كانت هذه الادعاءات دقيقة، فقد تظهر مخاطر تتعلق بخصوصية البيانات وأمانها لمستخدمي تويتر في جميع أنحاء العالم، وستقوم اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالتحقيق في هذه المشكلة".

نفى موقع تويتر مزاعم زاتكو وصوره على أنه موظف ساخط تم فصله بسبب "القيادة غير الفعالة وسوء الأداء".

ازداد الاهتمام بشهادة زاتكو بعد أن حكم القاضي بإمكانية استخدام إيلون ماسك للمطالبات من شكوى المبلغين في معركته القانونية لإنهاء صفقته لشراء تويتر.