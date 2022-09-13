شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل صاروخ Blue Origin بعد وقت قصير من الإقلاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل صاروخ "Blue Origin" فى منتصف الرحلة، بعد يوم من إقلاعه، وقد أدى ذلك إلى سقوط كبسولة الشحن الخاصة بالصاروخ إلى بر الأمان قبل أن يصطدم بصحراء تكساس، حيث كان يهدف الصاروخ إلى إرسال تجارب ممولة من وكالة ناسا وحمولات أخرى إلى حافة الفضاء، ولكن تحطم المعزز داخل منطقة الخطر المحددة، وفقاً لموقع gadgets360.

الصاروخ الذى تحطم أمس كان قد طار ثمانى مرات من قبل، وقد نقل 31 شخصًا فى إطار برنامج السياحة الفضائية شبه المدارية لشركة Blue Origin.

فشل شركة الفضاء Blue Origin المملوكة "لجيف بيزوس" فى منتصف الرحلة بعد وقت قصير من إقلاعه قبل يوم واحد، حيث نشرت Blue Origin مقطع فيديو على تويتر يظهر الكبسولة وهى تطلق قواديس للطوارئ لفصل نفسها عن صاروخها المعزز.

وتحطم الصاروخ فى صحراء تكساس بعد أن أحبط كبسولة الشحن الخاصة به إلى بر الأمان، وقع الحادث بعد دقيقة واحدة من الإقلاع، على بعد حوالى 5 أميال فوق سطح الأرض عندما اندلع محرك معزز "New Shepard" أثناء الصعود.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA"، تحطمت المركبة المعززة داخل منطقة الخطر المحددة.