جميع حلول مشكلة ضعف صوت الهاتف..يحدث وتشعر بضعف صوت هاتفك سواء صوت السماعة الخارجية أو السماعة الداخلية “المكالمات”، حيث تشعر بذلك الإختلاف في الآداء الذي تقدمه عن الذي قدمّته في أول مرة استخدمت فيها هاتفك، وقد يحدث هذا لأي هاتف مهما كان نوعه، realme أو xiaomi أو samsung وهكذا.. فمشكلة ضعف صوت الهاتف هي مشكلة قد تحدث فجأة ولا تحدث بسبب واحد فقط، يمكن أن يكون لها أكثر من سبب وبالتالي يوجد لها أكثر من حل، وهذا ما سنراه في هذه المقالة.

مجموعة حلول مشكلة ضعف صوت الهاتف

وتاليًا سأوافيك بجميع الحلول الممكنة لمشكلة ضعف صوت الهاتف.

هل سماعة الهاتف نظيفة من الأتربة؟

تأكد من أن مخرج السماعة الداخلية والخارجية غير معبّأ بالأتربة، فبالتأكيد هذا أبرز سبب لمشكلة ضعف صوت الهاتف، وهكذا يكون شكل السماعات عندما تكون متسخة:

وهذا شكلها عندما تكون نظيفة:

ماذا يمكنني أن أفعل حيال هذا؟ أحضر كحول، وإذا لم يوجد استعن بالعطر، وأحضر فرشاة أسنان لا تحتاجها، وقم برش القليل من العطر أو الكحول على الفرشاة ، وقم بتمريرها ببعض القوة على مخرج السماعات (الداخلية والخارجيه) حتى تراها نظيفة بلا أي أتربة.



هل تضع الجراب المناسب لهاتفك؟

تأكد من أنك تستخدم الجراب المناسب لهاتفك، فأحيانًا يستخدم أصحاب محال الهواتف حيل على المشترين ليقنعوهم بجراب ما لهاتفهم وقد تتلائم الكاميرا ويتلائم الحجم..ولكن يختلف الأمر عند مخرج السماعات، فقد لا يكون مناسب ويمنع خروج موجات الصوت من إحدى فتحات السماعة، وذلك ما يضعف صوت الهاتف، وما يضر بالسماعة لارتداد الموجات عليها مرة أخرى.

هل وضع عدم الإزعاج قيد التشغيل؟

تأكد من أنك لا تفعل وضع عدم الإزعاج، والذي يعد الجد الأكبر للوضع الصامت، فوضع عدم الإزعاج يمنع أي صوت وأي اهتزاز أن يصل للهاتف جراء أي إشعار أو أي مكالمة، ولكنه لا يمنعه من أن يصدر الصوت عند تشغيل الوسائط أو الألعاب، كل ما يمنع إصدار صوت له هو الإشعارات والمكالمات الواردة.

هل هاتفك محدث لأخر نسخة؟

قد تكون مشكلة ضعف صوت الهاتف جراء مشكلة ما في نظام هاتفك، فقد يكون الخلل في السوفت الوير وليس الهارد وير، هذا ينتج عنه إرسال الشركة تحديث لأجل حل هذه المشكلة وحينئذٍ عليك تحميله لتفادي استمرار مشكلة ضعف صوت الهاتف.

هل قمت مؤخرًا بتحميل أي تطبيقات من مصادر غير موثوقة؟

ماذا إذا لم تكن المشكلة بالنظام؟ قد يكمن سبب مشكلة ضعف صوت الهاتف في تحميلك لتطبيق غير آمن وضار، وهذه التطبيقات تكون من نوع APK من مصادر غير موثوقة، وقد تسبب الكثير من المشاكل لهاتفك ولا يستبعد من تلك المشاكل مشكلة ضعف صوت الهاتف، فهي مشكلة تقنية قد تحدث جراء أي خلل يحدثه أي تطبيق ملغم بالفيروسات! وفي هذه الحالة أنت بحاجة لتطبيق للتعامل مع الفيروسات على هاتفك، وبحاجة لأن تدخل الهاتف في وضع الـ safe mode للتأكد هل المشكلة من تطبيق ضار، أم لا، إذا أن الـ safe mode يمنع أي تطبيق غير تطبيقات النظام الأصلية من التشغيل، ويكون الهاتف حينئذٍ بحالته التي يفترض أن يكون عليها، فإذا كانت مشكلة ضعف الهاتف لا تزال موجودة، فعندها لا توجد مشكلة بالتطبيقات التي على هاتفك، وإذا وجدت أن المشكلة قد تم حلها! فاعلم أنه هناك خطب ما بأحد تلك التطبيقات التي قمت بتنزيلها من مصادر غير موثوقة.

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هل جربت إعادة تشغيل الهاتف؟

إذا كانت مشكلة ضعف صوت الهاتف مشكلة داخلية، فقم بتجربة إعادة تشغيل الهاتف، إعادة تشغيل هاتفك قد تقوم بحل الكثير من المشاكل دون أي تدخل منك، فلم لا؟

ضبط المصنع يكون حل جذريّ

إذا أردت..أو إذا شككت بأن هناك خطب ما بهاتفك جراء أحد التطبيقات الخبيثة أو ماشابه، يمكنك أن تقوم بعمل ضبط مصنع لهاتفك وحذف كل شيء، وهذا بالتأكيد سيقوم بحل كل المشاكل التي تواجهها تقنيًا مع هاتفك.

ماذا إذا نفذت كل الحلول؟

إذا جربت كل تلك الحلول ولم يجد أي منهم نفعًا.. قم باللجوء إلى أحد عاملي صيانة الهواتف ليفحص هاتفك وفي الغالب ستحتاج لتغيير سماعة الهاتف الخاصة بك لحل مشكلة ضعف سماعة الهاتف.