شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر إطلاق صاروخ القمر Artemis 1 حتى 27 سبتمبر على أقرب تقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجيل إطلاق صاروخ القمر "Artemis 1" التابع لناسا لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل، كانت ناسا تخطط إطلاق الصاروخ فى 23 سبتمبر لإطلاق صاروخ Artemis 1، والذى سيستخدم صاروخًا ضخمًا لنظام الإطلاق الفضائى "SLS" لإرسال كبسولة أوريون فى رحلة تجريبية غير مأهولة إلى مدار حول القمر، وفقاً لموقع space.

أعلنت وكالة ناسا فى منشور على مدونة أمس، أن التاريخ السابق لم يعد سارى المفعول، حيث إنه يستهدف الآن يوم 27 سبتمبر لإطلاق "Artemis 1"، مع تاريخ احتياطى محتمل فى 2 أكتوبر القادم.

كان من المفترض أن يكون Artemis 1 تم إطلاقة بالفعل، حاولت ناسا إطلاق المهمة لأول مرة فى 29 أغسطس، لكنها تعثرت بسبب قراءة لدرجة الحرارة فى أحد محركات RS-25 للمرحلة الأولى من SLS، سرعان ما تتبع فريق المهمة هذه المشكلة إلى مستشعر درجة حرارة خاطئ وقاموا بتجهيز "SLS" وأوريون لمحاولة أخرى فى 3 سبتمبر، لكن تسرب وقود الهيدروجين السائل أحبط محاولة الإقلاع هذه أيضًا.

حدث التسرب فى "فصل سريع"، وهو واجهة تربط المرحلة الأساسية لـ SLS بخط دافع قادم من برج الإطلاق المتحرك للصاروخ، وكتب مسؤولو ناسا فى التحديث أن فريق Artemis 1 استبدل اثنين من موانع التسرب حول الفصل السريع فى الأسبوع الماضي، وانتهى من أعمال الإصلاح الأخرى المتعلقة بالمشكلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تستعد ناسا الآن لاختبار وقود SLS، والذى سيضخ دافعًا فائق البرودة فى SLS لإظهار أن التسرب قد تم إصلاحه بالفعل، كانت الوكالة تستهدف 17 سبتمبر لإجراء هذا الاختبار، لكن تم تأجيله الآن إلى موعد لا يتجاوز 21 سبتمبر.

تظل مجموعة Artemis 1 فى Pad 39B فى مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا، ولكن قد ينتهى بها الأمر إلى العودة إلى مبنى تجميع المركبات الضخم "VAB" التابع لشركة KSC، قامت قوة الفضاء الأمريكية، التى تشرف على المدى الشرقى لإطلاق الصواريخ، باعتماد نظام إنهاء رحلة Artemis 1 "FTS" لمدة 25 يومًا فقط، وهذا الوقت قد انتهى بالفعل.

يقترب موعد إقلاع Artemis 1 المرتقبين من موعد مهمة رواد فضاء SpaceX's Crew-5 التابعة لناسا، والتى من المقرر إطلاقها نحو محطة الفضاء الدولية من KSC's Pad 39A فى 3 أكتوبر.