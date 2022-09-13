شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 16 iOS.. جميع الميزات لن تكون متاحة لطرازات أيفون المدعومة من التحديث الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر بعض ميزات iOS 16 لأجهزة iPhone XS والإصدارات الأحدث فيما فوق، والتى يتم تشغيلها بواسطة شريحة "A12 Bionic" من آبل، فى حين أن السبب الدقيق لذلك غير معروف حتى الآن، فمن المرجح أن بعض الميزات تتطلب طاقة معالجة أكثر من عروض شريحة A11 Bionic، وفقاً لموقع gadgets360.

تشمل ميزات iOS 16 فقط لأجهزة iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR و iPhone SE (2020) و iPhone SE (2022) و iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro ، و iPhone 12 Pro Max ، و iPhone 11 ، و iPhone 11 Pro ، و iPhone 11 Pro Max ، و iPhone 13 ، و iPhone 13 mini ، و iPhone 13 Pro ، و iPhone 13 Pro Max ، و iPhone 14 الذي تم إطلاقه حديثًا ، و iPhone 14 Plus ، و iPhone 14 Pro ، و iPhone

14 Pro Max.

يذكر أيضًا أن بعض ميزات iOS 16 تقتصر بشكل أكبر على الطرز الحديثة، مثل سلسلة iPhone 13 وiPhone 14، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac.

تشتمل ميزات iOS 16 التي ستكون متاحة لأجهزة iPhone 11 والإصدارات الأحدث علىLive Captions ، والتي تتوفر فقط باللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة والإنجليزية بكندا، بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات iOS 16 الحصرية لطرازات iPhone 13 هي ضبابية في المقدمة في الصور الشخصية وجودة محسنة عند التسجيل في الوضع السينمائي.

بعض ميزات iOS 16 حصرية لطرازات iPhone 14، الأول هو الوضع السينمائي بدقة 4K، والذي يمكنه الآن تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 24 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أيضاً هناك وضع عمل جديد يقلل الاهتزازات والحركة والاهتزازات بشكل كبير باستخدام مستشعرات سلسلة iPhone 14.