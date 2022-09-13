شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور ميزة جديدة لمكالمات "الفيديو كونفرانس" على أجهزة Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة جوجل تعمل على تطوير مميزات جديدة لتحسين تجربة مؤتمرات الفيديو على أجهزة Chromebook، والتى تشمل تمويه الخلفية وتأثيرات أخرى لتحسين الإضاءة.

ووفقًا للتقرير يعمل فريق Chrome OS على تطوير تأثيرات ضبابية الخلفية، المتاح على أجهزة Apple macOS لأجهزة Chromebook، فيما يعد تمويه الخلفية ميزة شائعة للعديد من أفضل برامج مؤتمرات الفيديو ، مثل Google Meet، فهي إنها أداة مفيدة لإخفاء الخلفية الفوضوية عند الاتصال بالفيديو بزملائك.

وقال التقرير إن إضافة هذه التأثيرات إلى أجهزة Chromebook كميزة مضمنة ستحسن بشكل كبير من تجربة المستخدم على النظام الأساسي ، الذي تأخر تقليديًا عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows و MacBooks من حيث الميزات.

ومن المحتمل أيضًا أن يعمل عملاق التكنولوجيا على ميزة أخرى تسمى "Portrait Relighting" ، والتي تشبه ميزة موجودة في تطبيق Google Camera لهواتف Pixel، ووفقا لجوجل يضيف Portrait Light "مصدر ضوء اتجاهي محاكاة للصور" لاستكمال الإضاءة في الصورة الأصلية.