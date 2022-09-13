شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. iPhone 14 Plus يحتوى على بطارية أقوى من iPhone 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تكشف أبل عادة خلال مؤتمراتها عن حجم البطاريات داخل أجهزة أيفون، فكل ما تفعله الشركة هو عرض المدة التي تستمر فيها البطارية في العمل، وهو ما حدث مع iPhone 14 الذي تم الإعلان عنه حديثًا.

وفي حين أن أبل لم تكشف خلال فعاليات مؤتمرها عن سعات البطارية لطرازات iPhone 14 الجديدة ، إلا أن ملفًا لدى هيئة تنظيمية صينية و Chemtrec ، وهي منظمة مسؤولة عن سلامة المواد الخطرة ، يكشف التفاصيل.

وتحتوي طرز iPhone 14 الجديدة على بطارية أكبر قليلاً مقارنة بسابقاتها ، باستثناء iPhone 14 Pro ، الذي يحتوي على بطارية أصغر قليلاً، وiPhone 14 Plus ، الذي ليس له سابق للمقارنة ، الذى يضم أكبر بطارية في المجموعة..

ويتمتع iPhone 14 ببطارية تبلغ 3279 مللي أمبير في الساعة، بينما توجد بطارية 3227 مللي أمبير في الساعة داخل iPhone 13، وبالمقارنة مع ما يصل إلى 19 ساعة من وقت تشغيل الفيديو على iPhone 13 ، يدعي iPhone 14 أنه يوفر ما يصل إلى 26 ساعة من الفيديو.

وفي الوقت نفسه ، يتميز iPhone 14 Plus ببطارية تبلغ 4325 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر من بين أربع بطاريات ، مما يعد بما يصل إلى 26 ساعة من وقت تشغيل الفيديو ، مما يعني عمر بطارية يصل إلى يوم.

ويأتي iPhone 14 Pro مزودًا ببطارية تبلغ 3200 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر قليلاً من بطارية iPhone 13 Pro التي تبلغ 3095 مللي أمبير في الساعة، ووفقًا لشركة أبل ، سيوفر iPhone 14 Pro ما يصل إلى 23 ساعة من تشغيل الفيديو ، أي ساعة أطول مما يعد به iPhone 13 Pro.

أما جهاز أيفون الوحيد الذي يمتلك بطارية أصغر من سابقه هو iPhone 14 Pro Max ، الذي يضم بطارية 4323 مللي أمبير في الساعة ، بينما يحتوي iPhone 13 Pro على بطارية 4325 مللي أمبير في الساعة ، وهو فرق مهم.

ويوجد فرق ساعة بين وقت تشغيل الفيديو الموعود لطرازي iPhone ؛ يوفر iPhone 14 Pro Max ما يصل إلى 28 ساعة من تشغيل الفيديو ، بينما يعد iPhone 13 Pro بما يصل إلى 27 ساعة.