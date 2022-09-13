تكنولوجيا: 5 منتجات من أبل راحت عليها .. "مش هتعرف تشتريها تاني"

القاهرة - سامية سيد - بعد الكشف عن سلسلة أجهزة أيفون 14، تخلت أبل عن بعض المنتجات واستبدلتها بمنتجات جديدة، وفيما يلى إليك نظرة على خمسة منتجات شهيرة من أبل لا يمكنك شراؤها بعد الآن: - ساعة أبل Watch 3

نجت Apple Watch 3 لمدة خمس سنوات وربما كانت البوابة لمعظم المستخدمين الذين يستخدمون Apple Watch، حيث تم إطلاق Apple Watch في عام 2017، وحصلت على تحديثات منتظمة للبرامج ، وتخفيضات في الأسعار وظلت أرخص ساعة Apple Watch يمكن شراؤها، ومع ذلك ، فقد قامت شركة أبل، وأخيرًا قررت التخلي عن دعم واحدة من أكثر ساعاتها الذكية شهرة.

- سماعات AirPods Pro

مرة أخرى في عام 2019 ، عندما أطلقت أبل AirPods Pro ، تم الترحيب بها من قبل الجميع تقريبًا باعتبارها الجهاز القياسي، حيث كان إلغاء الضوضاء رائعًا ، والملاءمة كانت مريحة وكان إخراج الصوت الأكثر اتساقًا، لكن لم يكن عمر البطارية رائعًا ، ولكن AirPods Pro كانت الجهاز الذي تمت مقارنة كل سماعات أذن لاسلكية ممتازة به، والآن بعد وصول الجيل الثاني من AirPods Pro ، أوقفت Apple إنتاج AirPods Pro الأصلي.