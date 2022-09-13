شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 منتجات من أبل راحت عليها .. "مش هتعرف تشتريها تاني" والان مع تفاصيل الخبر
نجت Apple Watch 3 لمدة خمس سنوات وربما كانت البوابة لمعظم المستخدمين الذين يستخدمون Apple Watch، حيث تم إطلاق Apple Watch في عام 2017، وحصلت على تحديثات منتظمة للبرامج ، وتخفيضات في الأسعار وظلت أرخص ساعة Apple Watch يمكن شراؤها، ومع ذلك ، فقد قامت شركة أبل، وأخيرًا قررت التخلي عن دعم واحدة من أكثر ساعاتها الذكية شهرة.- سماعات AirPods Pro
مرة أخرى في عام 2019 ، عندما أطلقت أبل AirPods Pro ، تم الترحيب بها من قبل الجميع تقريبًا باعتبارها الجهاز القياسي، حيث كان إلغاء الضوضاء رائعًا ، والملاءمة كانت مريحة وكان إخراج الصوت الأكثر اتساقًا، لكن لم يكن عمر البطارية رائعًا ، ولكن AirPods Pro كانت الجهاز الذي تمت مقارنة كل سماعات أذن لاسلكية ممتازة به، والآن بعد وصول الجيل الثاني من AirPods Pro ، أوقفت Apple إنتاج AirPods Pro الأصلي.
تم إطلاق Apple Watch SE جنبًا إلى جنب مع Apple Watch Series 6 كخيار منخفض، وكان لديها الكثير من أفضل الميزات ولكن ليس فقط أفضلها، حيث كانت فكرة أبل أن يكون لديها تشكيلة أخرى ميسورة التكلفة إلى جانب Watch Series 3، ومع إطلاق الجيل الثاني من Apple Watch SE ، تم إيقاف أول إصدار رسميًا.
مع إطلاق سلسلة iPhone 14 Pro، ليس من المستغرب أن يتم إيقاف إنتاج iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، حيث تفعل أبل هذا كل عام عند وصول أجهزة أيفون الجديدة، حيث تم إيقاف طرازات سلسلة "Pro" .