شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة "المجتمعات".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر تطبيق واتساب بعض التغييرات الكبيرة على التطبيق - بما في ذلك التغيير والتبديل الهائل في كيفية عمل الدردشات الجماعية.

يضيف تطبيق الدردشة الذي يحظى بشعبية كبيرة ميزات جديدة باستمرار، وإحدى هذه الميزات تسمى المجتمعات.

المجتمعات هي في الأساس مجموعات كبيرة تحتوي على محادثات مجموعة واتساب بداخلها.

الميزة الجديدة تمامًا المسماة "المجتمعات" قيد التطوير منذ شهور وفقا لموقع ذا صن.

ولكن تم رصد هذه الميزة مؤخرًا في الاختبار على آيفون من قبل المحققين في WABetaInfo الذين قاموا بتعدين الإصدار التجريبي من واتساب لإجراء تغييرات مثيرة.

كل مجتمع يشبه "مجموعة" عملاقة لمجموعات واتساب الموجودة لديك.

المجموعات هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا للدردشة داخل التطبيق المملوك لـ فيسبوك.

لكن وجود مجموعات متعددة قد يكون في بعض الأحيان أمرًا فوضويًا - ويصعب تتبعه.

عندما يتم طرحه، سيتيح لك إرسال رسائل إلى مجموعات متعددة في وقت واحد.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك مجتمع عمل يحتوي على الكثير من المجموعات الأصغر بداخله.