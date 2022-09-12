شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث ميزات غيرت قواعد اللعبة في iPhone 14.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتمل أجهزة آيفون الجديدة من آبل على العديد من الحيل - لذلك من الصعب استيعابها جميعًا مرة واحدة. فيما يلي ثلاث ميزات رائعة لـ آيفون 14 و آيفون 14 برو ربما فاتتك من حدث آبل هذا الأسبوع.

وضع العمل لا يحظى الفيديو على آيفون باهتمام كبير ، لكنه جاء على قدم وساق في السنوات الأخيرة.

أحرزت آبل حاليا تقدمًا كبيرًا آخر: وضع الحركة.

يتيح لك هذا التقاط فيديو سلس ، حتى إذا كنت تمشي أو تركض حسبما نقل موقع ذا صن.

كذلك يعمل عن طريق التقاط المستشعر الكامل - صورة أعرض من المعتاد - ثم استخدام البيانات الإضافية لاقتصاصها.

هناك بعض الحيل الحسابية الإضافية التي تحدث ، ولكن النتيجة هي تقليل كبير في الاهتزاز والحركة والاهتزازات في اللقطة.

إذا كنت تحاول تصوير أى حدث سيكون الأمر أكثر سهولة.

والأفضل من ذلك إنه متوفر على iPhone 14 و iPhone 14 Pro.



كشف الأعطال كشف الأعطال يعد اكتشاف الأعطال ميزة أخرى قادمة إلى المجموعة الكاملة - iPhone 14 و 14 Pro.

إنه يعمل عن طريق استخدام المستشعرات الموجودة في جهاز iPhone الخاص بك (بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي) لاكتشاف ما إذا كنت في حادث سيارة شديد.

وسيتصل تلقائيًا بخدمات الطوارئ إذا كنت فاقدًا للوعي وغير قادر على الوصول إلى جهاز آيفون الخاص بك.

قالت آبل إنها اختبرت الميزة على مجموعة بيانات هائلة من الأعطال للتأكد من أنها تعمل عندما تحتاج إلى ذلك.

إنها ليست للمطبات الصغيرة - لذا لا ينبغي أن تنشط أثناء الاصطدام بسرعة منخفضة في موقف للسيارات ، على سبيل المثال.

توضح آبل: "لقد تم تصميمه لمواجهة حوادث الاصطدام الأمامية والخلفية الشديدة والمهددة للحياة والعالية التأثير والسحب الجانبي والانقلاب".

يمكن أن يكون منقذًا حقيقيًا للحياة، على الرغم من أنه نأمل ألا تحتاج أبدًا إلى رؤيته أثناء العمل.



ذكاء التشغيل الدائم ذكاء التشغيل الدائم للأسف هذه الميزة الأخيرة متاحة فقط على iPhone 14 Pro.

قامت آبل بتزويد 14 Pro بشاشة تعمل دائمًا، حتى تتمكن من رؤية الوقت وآخر المعلومات باستمرار دون الحاجة إلى النقر على الشاشة.

لا يمكن أن يأتي هذا في وقت أفضل، نظرًا لأن تحديث iOS 16 الجديد يجدد تمامًا شاشة القفل للسماح بالتخصيص والأدوات.

لذا أصبحت شاشة القفل أكثر فائدة من أي وقت مضى - وتعمل ميزة Always-On على تسهيل الوصول إليها بشكل خاص.

لكنه نظام ذكي مصمم بحيث لا يضع ضغطًا كبيرًا على بطاريتك.

على سبيل المثال سوف يتغير السطوع اعتمادًا على الإضاءة المحيطة في مكان وجودك.

وإذا وضعتها في جيبك - بحيث تكون الشاشة مغطاة بالكامل - فسيتم إيقاف تشغيل شاشة Always-On.

تمكنت آبل من الحفاظ على دقة ألوان ممتازة مع Always-On أيضًا ، لذلك لا ينبغي أن تبدو خلفيات Lock Screen غريبة عندما تكون الشاشة باهتة.

يتوفر iPhone 14 و iPhone 14 Pro في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الجمعة 16 سبتمبر - ولكن يمكن طلبها مسبقًا.