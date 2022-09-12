شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ناسا يحتفل بالذكرى الستين لخطاب جون كنيدى على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيناقش مدير ناسا بيل نيلسون إرث أحد خطابات "جون كينيدي" الرئيس الـ35 للولايات المتحد، الشهيرة لاستكشاف الفضاء اليوم، وسيلقي نيلسون كلمة في جامعة رايس في هيوستن ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد 60 عامًا من اليوم الذي ألقى فيه الرئيس جون كينيدي خطابًا تاريخيًا هناك حول سعي الولايات المتحدة لوضع أحذية على سطح القمر، وفقاً لموقع space.

خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 25 مايو 1961، أعلن "جون كنيدي" أن الولايات المتحدة ستعمل على إنزال رواد فضاء على القمر قبل نهاية الستينيات، وفي 12 سبتمبر 1962، كرر هذا الهدف الجريء خلال خطاب ألقاه في جامعة رايس، مشددًا على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة رائدة في استكشاف الفضاء.

قال "كينيدي" في رايس: "اخترنا الذهاب إلى القمر"، نختار الذهاب في هذا العقد والقيام بالأشياء الأخرى، ليس لأنها سهلة، ولكن لأنها صعبة، لأن هذا الهدف سيعمل على تنظيم وقياس أفضل طاقاتنا ومهاراتنا، لأن هذا التحدي هو واحدة نرغب في قبولها، واحدة لا نرغب في تأجيلها، وواحدة نعتزم الفوز بها، والآخرون أيضًا".

لم يعش جون كنيدي ليرى تلك اللحظة المهمة بالطبع، حيث تم اغتياله في 22 نوفمبر 1963.

خلال تصريحاته اليوم، من المؤكد أن نلسون سيذكر برنامج ناسا الذي يسير على خطى أبولو، أرتميس، الذي يهدف إلى تأسيس وجود بشري طويل الأجل ومستدام على القمر وحوله بحلول نهاية عام 2020.

تستعد ناسا لأول مهمة على الإطلاق لبرنامج Artemis، Artemis 1، والتي سترسل كبسولة Orion غير مأهولة في رحلة طويلة إلى مدار القمر والعودة، حيث كان من المفترض إطلاق Artemis 1 في 29 أغسطس ثم في 3 سبتمبر ولكن تم إحباطه بسبب مواطن الخلل في المرتين. ناسا تتطلع الآن 23 سبتمبر أو 27 سبتمبر لإطلاق المهمة.