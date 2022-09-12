شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهاردة.. أول امرأة أمريكية من أصل أفريقى تسافر الفضاء فى 12 سبتمبر 1992 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت رائدة فضاء ناسا "ماي جيميسون" أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تسافر إلى الفضاء في 12 سبتمبر 1992، وفقاً لموقع space.

في الأيام الأولى لناسا، لم يتم اختيار النساء والملونين أبدًا للذهاب إلى الفضاء، لم ترسل ناسا امرأة إلى الفضاء حتى مهمة مكوك الفضاء السابعة في عام 1983، طار أول رجل أمريكي من أصل أفريقي.

بعد تسع سنوات، اختارت ناسا أخيرًا امرأة أمريكية من أصل أفريقي للطيران على متن "STS-47"، وهي مهمة مكوك الفضاء رقم 50، كانت "جيمسون" مهندسًا مدربًا وطبيبًا مرخصًا خدم في فيلق السلام قبل التقدم ليصبح رائد فضاء.

عملت كمتخصصة في مهمة على متن "STS-47" وسجلت أكثر من 190 ساعة في الفضاء، وكانت "STS-47" هي مهمتها الوحيدة في عام 1993، تقاعدت من وكالة ناسا وواصلت تأسيس شركتها الخاصة.