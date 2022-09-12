شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستبدل موانع تسرب الوقود على صاروخ Artemis1 قبل الإطلاق فى 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت وكالة ناسا إصلاحات مهمة على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي "SLS"، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية مؤخرًا، وتم استبدال موانع تسرب الوقود على "SLS" الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع gadgets360.

بدأ تسريب أحد خطوط الوقود إلى SLS في وقت سابق من هذا الشهر مما أجبر وكالة الفضاء على وقف محاولتها إطلاق مركبة الفضاء "Artemis I SLS-Orion"، و تخطط ناسا لإجراء اختبار تزويد بالوقود للتحقق من أن مانع التسرب المستبدل يعمل على النحو المطلوب.

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أنها تستهدف يوم 23 سبتمبر لمحاولة أخرى لإرسال صاروخ Artemis I Moon إلى الفضاء، وقالت وكالة ناسا في إحدى المدونات أنها نجحت في استبدال موانع التسرب المرتبطة بتسرب الهيدروجين على صاروخها "Artemis I SLS" ، وأجبر التسريب الوكالة على وقف محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ القمر في 3 سبتمبر.

صرحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه تم إزالة كل من الخط 8 بوصة المستخدم لملء وتصريف الهيدروجين السائل من المرحلة الأساسية وخط التسييل 4 بوصة المستخدم لإعادة توجيه بعض الوقود أثناء عمليات الخزان واستبدالهما لمحاولة الإطلاق لبقادمة في 23 سبتمبر.

يقال إن ناسا لديها نافذة إطلاق مدتها 120 دقيقة في 23 سبتمبر مع الهبوط في 18 أكتوبر، ونافذة إطلاق مدتها 70 دقيقة في 27 سبتمبر مع الهبوط في 5 نوفمبر، كما تستعد فرق ناسا داخليًا لدعم مواعيد إضافية في حالة الحاجة إلى المرونة.