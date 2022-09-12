شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "شريط المهام المحسن" في ويندوز 11؟ وما هي استخداماته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت عنه أنها ستعيد ميزة"شريط المهام المحسّن للأجهزة اللوحية" وذلك في أحدث معاينة لنظام التشغيل Windows 11، حيثتم تقديم شريط المهام المناسب للأجهزة اللوحية لأول مرة في فبراير الماضى، وتمت إزالته لاحقًا بسبب الحاجة إلى مزيد من التطوير، والآن ، أعادت مايكروسوفت الميزة مرة أخرى كجزء من تحديث Insider لنظام التشغيل Windows 11 ، كما يقول عملاق التكنولوجيا في منشور له.

شريط المهام المحسن للكمبيوتر اللوحي لكن هناك نقطة جديرة بالملاحظة وهي أن الميزة ستكون متاحة فقط على الأجهزة التي يمكن استخدامها كأجهزة لوحية مثل الأجهزة الهجينة 2 في 1 وليس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة العادية الأخرى أو أجهزة الكمبيوتر، وعندما يقرر المستخدمون استخدام أجهزة الكمبيوتر الهجينة 2 في 2 الخاصة بهم كجهاز لوحي وفصل أو طي لوحة مفاتيح الجهاز ، سيتم تنشيط شريط المهام المُحسَّن للجهاز اللوحي.

وقالت مايكروسوفت "كتذكير، هناك حالتان لشريط المهام هذا: مطوي وموسع. في حالة الانهيار ، يخرج شريط المهام عن طريقك ، ويمنحك مساحة أكبر على الشاشة، ويمنعك من استدعاء شريط المهام عن طريق الخطأ أثناء حمل جهازك اللوحي. في الحالة الموسعة، تم تحسين شريط المهام ليكون أسهل في الاستخدام مع اللمس. يمكنك التبديل بسهولة بين الحالتين عن طريق التمرير لأعلى ولأسفل على الجزء السفلي من جهازك".





كيفية التحقق من الميزةللتحقق مما إذا كان يمكنك الوصول إلى الميزة ، انتقل إلى الإعدادات> التخصيص> شريط المهام> سلوكيات شريط المهام. إذا وصلت الميزة إلى جهازك ، فسترى إعدادًا جديدًا داخل سلوكيات شريط المهام يسمى "تحسين شريط المهام لتفاعلات اللمس عند استخدام هذا الجهاز كجهاز لوحي". سيتم تعيينه على تشغيل افتراضيًا.