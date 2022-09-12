شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسي سيتولى مهمة مراسل وكالة "تاس" من المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة روس كوسموس عن اسم رائد الفضاء الذي سيتولى مهمة مراسل وكالة "تاس" الروسية في المحطة الفضائية الدولية حسبما نقل موقع RT.

وفي إطار فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، وخلال اجتماع ضم رئيس مؤسسة "روس كوسموس" ورئيس وكالة "تاس" الروسية، أشارت "روس كوسموس" إلى أن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين، سيكون ثالث مراسل لوكالة "تاس" في المحطة الفضائية الدولية.

ونوه المجتمعون "بأن بيتلين سينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Soyuz MS-22 الروسية في الـ 21 من سبتمبر الجاري، وسيذهب معه إلى المحطة رائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوباييف، ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانسيسكو روبيو.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف مع رئيس "تاس" سيرغي ميخائيلوف آفاق التعاون المعلوماتي بين مؤسستيهما، بما في ذلك مسائل التعاون بين المؤسستين في المحطة الفضائية الدولية، وسلّم ميخائيلوف لبوريسوف شهادة مراسل تاس الخاصة لتقديمها إلى دميتري بيتلين، بالإضافة إلى مجموعة من الملابس ذات العلامات الخاصة بالوكالة لتسليمها لرائد الفضاء.

وحول الموضوع قال ميخائيلوف: "أنا متأكد من أن مشروعنا المشترك له مستقبل عظيم وتحاول تاس دائما أن تكون المكان الأول الذي تولد فيه الأخبار والأفكار المتقدمة وتقنيات الغد، الرغبة في الريادة هي ما يجمعنا مع روس كوسموس".