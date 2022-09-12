شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعويضات المبلغين عن المخالفات تثير الجدل بانتهاك صفقة شراء تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم قاض مؤخرًا لمؤسس تسلا إيلون ماسك بامكانيةغ استخدام الادعاءات التي أدلى بها المخبر عن المخالفات على تويتر بيتر زاتكو كجزء من الحجج في دعواه المضادة ضد الشركة.

ويعتزم ماسك استخدام ليس فقط مزاعم زاتكو للفوز بقضيته ، ولكن أيضًا حقيقة أن المدير التنفيذي السابق في تويتر حصل على تسوية للخروج من صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار التي أبرمها مع الشبكة الاجتماعية.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أرسل محامو ماسك خطابًا إلى تويتر ، يخبرون فيه الشركة أن مدفوعات إنهاء الخدمة التي تبلغ قيمتها 7.75 مليون دولار التي قدمتها الشركة لزاتكو في يونيو تنتهك شرطًا في اتفاقية البيع الخاصة بهم.

في الخطاب الذي تم تحميله على موقع SEC ، استشهد محامو ماسك بالقسم 6.1 (هـ) من اتفاقية الدمج ، والذي ينص على أن تويتر وعد بعدم "منح أو تقديم أي مدفوعات أو مزايا إنهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة لأي مقدم خدمة للشركة بخلاف دفع تعويضات الإنهاء. المبالغ أو المنافع في سياق العمل العادي بما يتفق مع الممارسات السابقة وتخضع لتنفيذ وعدم إلغاء إخلاء طرف من المطالبات لصالح الشركة وشركاتها التابعة ". يعتبر الموظفون السابقون من مقدمي خدمات الشركة.

دخل ماسك وتويتر في اتفاقية الشراء في أبريل ، ولم يكن الأمر كذلك حتى يونيو عندما تلقى زاتكو مكافأة نهاية الخدمة.

وقال المحامون في الخطاب إن الشركة لم تطلب موافقة ماسك قبل سداد المبلغ أو إخطاره بالصفقة.

من الواضح أن ماسك اكتشف التسوية فقط عندما قام تويتر بتضمين المعلومات في ملف المحكمة الخاص به في 3 سبتمبر.

على هذا النحو يجادل معسكر ماسك بأن التسوية بمثابة أساس إضافي لإنهاء اتفاقية الشراء بين الطرفين حسبما نقل موقع Engadget.

كما تلاحظ The Post ، فإن الأمر متروك الآن لتويتر لإثبات أن مثل هذه المدفوعات الكبيرة لموظف سابق لم تكن خارجة عن المألوف.

المعروف أيضًا باسم "Mudge" ، اتهم زاتكو الشبكة الاجتماعية بوجود "أوجه قصور فادحة وفظيعة" في الأمن. قال في شكوى مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إن تويتر انتهك الشروط التي وافق عليها عندما قام بتسوية نزاع بشأن الخصوصية مع FTC مرة أخرى في عام 2011.

كما ادعى المبلغين عن المخالفات أنه لا يمكنه الحصول على رد مباشر من تويتر بخصوص العدد الفعلي للروبوتات على الموقع. إذا كنت تتذكر أن ماسك اتهم تويتر سابقًا بالاحتيال لإخفاء العدد الحقيقي للروبوتات على منصته وأخبر المحكمة في ملف قانوني أن 10 في المائة - وليس 5 في المائة فقط كما تحتفظ الشبكة الاجتماعية - من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يرونهم الإعلانات حسابات غير أصلية.

من المقرر أن يواجه تويتر و ماسك في المحكمة في محاكمة مدتها خمسة أيام ومن المقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر.