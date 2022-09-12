شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تقترح "قاعدة 5 سنوات" للتخلص من الأقمار الصناعية الميتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن تفعل شيئًا بشأن النفايات الفضائية في مدار أرضي منخفض، نشرت الوكالة اقتراحًا (عبر Ars Technica)، إذا تم اعتماده سيضع موعدًا نهائيًا بشأن المدة التي يمكن للأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض البقاء في الفضاء.

وتوصي إرشادات ناسا الطوعية المنشورة في التسعينيات بضرورة إزالة الأقمار الصناعية الميتة في غضون 25 عامًا.

تريد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) اعتماد قاعدة مدتها خمس سنوات تتطلب من مشغلي الأقمار الصناعية المحليين والشركات التي ترغب في الوصول إلى السوق الأمريكية التخلص من أقمارها الصناعية التي لا تعمل بأسرع ما يمكن. "نعتقد أنه لم يعد من المستدام ترك الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض LEO على مدار عقود" ، وفقا لما أعلنته لجنة الاتصالات الفيدرالية في اقتراحها حسبما نقل موقع Engadget.

سيتم استثناء الأقمار الصناعية الموجودة بالفعل في الفضاء من إرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية.

كما تقترح المفوضية أن تكون هناك فترة جد لمدة عامين تبدأ في 29 سبتمبر ، وهو اليوم الذي تخطط فيه للتصويت على اللائحة.

ومن شأن هذا الاقتطاع أن يمنح المنظمات التي حصلت سابقًا على الموافقة على وقت إطلاق قمر صناعي في المستقبل لتطوير خطة التخلص من مركبتهم الفضائية.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إنها ستمنح أيضًا إعفاءات على أساس كل حالة على حدة بعد أن أعربت ناسا عن قلقها من أن الحد الأقصى لمدة خمس سنوات سيؤثر على بعثات CubeSat.

يأتي الاقتراح مع توقع زيادة عدد الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.

بفضل المساهمات من شركات مثل SpaceX و Amazon و OneWeb ، يمكن أن يطفو ما يصل إلى 18000 قمر صناعي جديد فوق الكوكب بحلول عام 2025.

لن تزيد هذه الأقمار الصناعية من صعوبة مراقبة السماء ليلاً فحسب ، بل ستزداد احتمالية حدوث اصطدام محتمل. جدا.