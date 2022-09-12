شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإرث البيئى للملكة إليزابيث.. لمحات عن نظامها الغذائى وحبها للطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الملكة إليزابيث الثانية مدافعة ثابتة عن البيئة طوال فترة حكمها التاريخي الذي دام 70 عامًا، وكانت صاحبة الجلالة قدوة يحتذى بها في اقتصادها ونظامها الغذائي، وكان حبها للطبيعة معروفًا على نطاق واسع، حتى أنها تعاونت مع السير ديفيد أتينبورو في فيلم وثائقي عن الطبيعة في عام 2018 بعنوان The Queen's Green Planet.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في العام الماضي، أعربت الملكة عن إحباطها من عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر Cop26 لتغير المناخ في جلاسكو، قائلة: "إنه أمر مزعج حقًا عندما يتحدثون، لكنهم لا يفعلون".

التقشف والنظام الغذائي

اشتهرت الملكة بالحفاظ على نظام غذائي بسيط، يتكون من المنتجات المحلية، وكانت أيضًا مقتصدة، وتعيد استخدام ورق التغليف، وتحافظ على الأثاث لعقود، وتقضي العطلة في اسكتلندا وتعيد ارتداء الملابس، وفي حديثها إلى سكاي نيوز، أوضحت المؤرخة الملكية البروفيسور كيت ويليامز كيف تعود هذه العادات إلى نشأتها كطفل حرب.

كما أنه في وقت تتويج الملكة عام 1953، كان السكر والزبدة والجبن من بين الأطعمة التي كانت لا تزال تخضع للتقنين، حيث قالت البروفيسور ويليامز: أن الطريقة التي عاشت بها الملكة كانت "إلى حد كبير هي الطريقة التي عاش بها الناس في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي".

حب العالم الطبيعي

كانت الملكة تزرع بانتظام الأشجار التذكارية طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، وشمل ذلك شجرة في وندسور جريت بارك في عام 1953 لإحياء ذكرى تتويجها، وشجرة في كرايستشيرش خلال جولتها اليوبيل الفضي في نيوزيلندا في عام 1977، وشجرة بلوط في هاتفيلد هاوس خلال جولتها اليوبيل الماسي في عام 2012.

كما أنه في عام 2018 ، تعاونت الملكة مع السير ديفيد أتينبورو في فيلم وثائقي عن الطبيعة بعنوان The Queen's Green Planet، وفي أحد المشاهد، يمكن رؤية الاثنين يتجولان في حديقة يناقشان حبهما المشترك للعالم الطبيعي.

قال السير أتنبورو: "كانت الأشجار جزءًا من حياة الملكة طوال حياتها"، مضيفا "انضم إلي وأنا أتجول في حديقتها وأتعرف على حلم الملكة في إنشاء شبكة عالمية من الأشجار."

أخبرت جلالة الملكة السير أتينبورو عن طموحها في إنشاء شبكة عالمية من الأشجار، وقالت مازحة: "قد يغير المناخ مرة أخرى".

كما أنه للاحتفال بيوبيلها البلاتيني في عام 2022، أطلقت الملكة مبادرة غرس الأشجار الفريدة هذه، والتي تسمى The Queen's Green Canopy.

دعت المبادرة الجميع من الأفراد إلى مجموعات الكشافة والمرشدات والقرى والمدن والمقاطعات والمدارس والمؤسسات التجارية للعب دورهم في تحسين بيئتنا من خلال زراعة الأشجار.

حب الحيوانات

كانت الملكة تحب الحيوانات منذ صغرها، وكانت من محبي الكلاب الشغوفين، وكانت تُشاهد بانتظام مع مجموعة من كلابها، فضلاً عن كونها راكبة حصان بارعة، كما تم تقديم مجموعة من الحيوانات الغريبة إلى الملكة على مر السنين، بدءًا من الفيل إلى سلحفاة عملاقة.

كانت الملكة راعية جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL) منذ تتويجها عام 1953، وقالت ZSL في بيان عقب وفاتها: "لقد ساعدنا دعمها لعملنا وشغفها بالحيوانات على إلهام الملايين لحماية الحياة البرية في جميع أنحاء العالم"، مضيفة "لقد كان شرفًا عظيمًا لنا أن نرحب بالملكة في حدائق الحيوان لدينا طوال حياتها".

ومع ذلك، ربما كان حبها للكلاب هو ما اشتهرت به عندما يتعلق الأمر بالحيوانات، وفي عام 1944 ، أعلنت الملكة أنها حصلت على جرو بيمبروك فصيل كورجي في عيد ميلادها وقفزت شعبية السلالة بنسبة 56%.

موقفها من قضية تغير المناخ

بينما حافظت الملكة على آرائها الشخصية خلال فترة حكمها، كانت أحيانًا تترك العنان لانزعاجها من التقاعس عن تغير المناخ، ففي أكتوبر من العام الماضي، حضرت افتتاح البرلمان الويلزي في كارديف، حيث ناقشت أزمة تغير المناخ مع دوقة كورنوال، قبل مؤتمر تغير المناخ Cop26، وقالت: "أمر غير عادي ... لقد سمعت كل شيء عن Cop ... ما زلت لا أعرف من سيأتي.. لا توجد فكرة".

وأضافت الملكة، "نحن نعرف فقط عن الأشخاص الذين لن يأتوا ... إنه أمر مزعج حقًا عندما يتحدثون، لكنهم لا يفعلون".

كما أنه في عام 2004، تصدرت الملكة الراحلة عناوين الصحف بعد أن تم الكشف عن أنها بعثت برسائل خاصة إلى رئيس الوزراء آنذاك توني بلير، تحثه على معالجة تغير المناخ مع الرئيس الأمريكي وقتها جورج دبليو بوش.

وضغطت الملكة مرة أخرى من أجل المزيد من الإجراءات للحد من تغير المناخ، خلال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في عام 2009.