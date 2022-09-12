شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطورون نظامًا ذكيًا للأشعة السينية يمكنه اكتشاف المتفجرات والمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يعتقد معظمنا أن أمن المطارات دقيق، فقد أظهرت الدراسات أن المراقبين يفشلون في اكتشاف الأسلحة والمخدرات والمتفجرات حتى 80% من الوقت، لكن طريقة جديدة للأشعة السينية يمكن أن تسهل على الفاحصين اكتشاف هذه العناصر غير القانونية والخطيرة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم باحثون من جامعة كوليدج لندن الذكاء الاصطناعي لتطوير النهج، والذي يقولون إنه يمكنه اكتشاف العناصر بدقة 100 %.

قال تريسترام رايلي سميث، باحث مشارك في الدراسة: "لقد أظهر هذا البحث إمكانية تحويل اكتشاف التهديدات السرية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المواد المهربة المتنوعة مثل المخدرات وسلع الحياة البرية غير المشروعة."

تعتمد تقنية الأشعة السينية على حقيقة أن التغيرات المجهرية أو المخالفات في الأشياء تتسبب في ثني حزم الأشعة السينية أثناء مرورها من خلالها، وهو ما اكتشفه الباحثون في بحث سابق، ومن خلال قياس هذه الانحناءات الصغيرة، يمكن لحزم الأشعة السينية اكتشاف مواد مختلفة.

أوضح البروفيسور ساندرو أوليفو، كبير باحثى الدراسة: "هذه طريقة مختلفة جذريًا لفحص المواد والأشياء من خلال تحليل القوام، وتتيح لنا طريقة جديدة للكشف عن المواد غير المشروعة".

وأضاف البروفيسور ساندرو أوليفو، "كانت الانحناءات الصغيرة في الأشعة السينية موجودة دائمًا، لكنها غير مرئية لأنظمة الأشعة السينية التقليدية، لذلك يسمح لنا هذا بالوصول إلى كمية هائلة من المعلومات غير المستغلة سابقًا".