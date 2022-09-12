شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفي قائمة أصدقائك على فيس بوك عن الجميع أو عن أشخاص معينين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر معلومات ملفك الشخصي على فيس بوك ومنشوراتك وحتى أصدقاؤك ليراها الجميع بشكل افتراضي، وغالبًا ما يكون من الملائم أن تكون قائمة أصدقائك عامة، لأنها يمكن أن تساعد الأشخاص في العثور عليك والتواصل معك.

إذا كنت تفضل ذلك، فيمكنك تحديد من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك بالكامل باستخدام إعدادات الخصوصية في فيس بوك قد لا ترغب في أن يراه الجميع، خاصة إذا كنت تريد إخفاء هوية بعض الأصدقاء عن الآخرين، أو ربما تقدر فقط خصوصيتك ولا تريد أن يعرف الجميع من تتصل به عبر الإنترنت.

إليك كيفية إخفاء قائمة أصدقائك على فيس بوك:

- افتح فيس بوك من متصفح الويب.

- انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا.

- انقر فوق الإعدادات والخصوصية.

- انقر فوق إعدادات

- في القائمة اليسرى ، انقر فوق الخصوصية.

- في القسم المسمى كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك، انقر فوق تحرير بجوار من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك؟

- انقر فوق القائمة للكشف عن قائمة الخيارات، يمكنك اختيار عام، أو أصدقاء، أو أصدقاء باستثناء، أو أصدقاء محددين، أو أنا فقط، أو مخصص.

كيفية إخفاء أصدقائك على Facebook عبر جهاز محمول افتح تطبيق فيس بوك على جهاز أيفون أو اندرويد

- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة على أيفون ، يوجد هذا في الركن الأيمن السفلي من الشاشة على أندرويد ، ستجده في الزاوية اليمنى العليا.

- اضغط على الإعدادات والخصوصية.

- اضغط على الإعدادات في القائمة الموجودة.دفي قسم الجمهور والرؤية، انقر فوق كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك.

- اضغط على من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك؟

- اختر من تريد أن تكون قادرًا على رؤية قائمة أصدقائك، يمكنك اختيار عام، أو أصدقاء، أو أصدقاء باستثناء، أو أصدقاء محددين، أو أنا فقط.