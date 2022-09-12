شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهاردة.. انطلاق مهمة "GRAIL" التابعة لناسا إلى القمر فى 10 سبتمبر 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مركبة الفضاء "GRAIL" التابعة لناسا في مهمة إلى القمر في 10 سبتمبر 2011 ، و تم إرسالGRAIL ، الذي يرمز إلى مختبر استعادة الجاذبية والداخلية، إلى القمر لرسم خريطة لحقول الجاذبية، وفقاً لموقع space.

تركت تأثيرات الكويكبات منذ مليارات السنين جيوبًا كثيفة من المواد تحت سطح القمر، والتي يمكن أن تمارس قوة جاذبية إضافية على المركبات الفضائية التي تدور حول القمر، لذلك من خلال قياس قوة الجاذبية، يمكن أن تكشف مهمة "GRAIL" عن معلومات حول ما يكمن تحت السطح.

تألفت المهمة في الواقع من مركبتين فضائيتين توأمتين تدعى "Ebb and Flow"، والتي ستطير جنبًا إلى جنب حول القمر لرسم خريطة للتغيرات في مجال جاذبيتها، انطلق كلا الصاروخين على نفس الصاروخ دلتا 2 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا ووصلوا إلى مدار حول القمر بعد أربعة أشهر تقريبًا.