شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "Firefly Aerospace" تخطط لإطلاق صاروخ "ألفا" للمرة الأولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة "Firefly Aerospace" التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، لإطلاق صاروخ ألفا في مهمة اختبارية من قاعدة "فاندنبرغ" للقوة الفضائية بكاليفورنيا اليوم الأحد، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات، الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

ستكون هذه المحاولة الثانية لـ Alpha للوصول إلى المدار، قد انتهت المحاولة الأولى، التي أُطلقت من "فاندنبرغ" في 2 سبتمبر 2021، بكرة نارية مثيرة بعد أن عانى الصاروخ البالغ ارتفاعه 95 قدمًا من شذوذ كبير.

توصل تحقيق في "Firefly" إلى أن أحد محركات Alpha في المرحلة الأولى الأربعة من "Reaver"، قد أغلق بعد 15 ثانية فقط من تلك الرحلة، وتتبعت الشركة المشكلة إلى الإغلاق المبكر لصمامات الوقود الرئيسية للمحرك، عالج Firefly المشكلة والآن أصبح Alpha على المنصة.

سيحمل الصاروخ أقمارًا صناعية في مهمة اليوم، كما فعل خلال إطلاقه العام الماضي، ستجمع بيانات الرحلة للأغراض التعليمية، و"TES-15"، وهو تعاون بين وكالة ناسا وجامعة ولاية سان خوسيه التي ستختبر "مكابح خارجية".

إن إطلاق Alpha هو مجرد جزء من حركة رحلات الفضاء في نهاية هذا الأسبوع، حيث قامت شركة SpaceX برفع مجموعة كبيرة أخرى من أقمارها الصناعية "Starlink" ذات النطاق العريض يوم السبت الماضي جنبًا إلى جنب مع القمر الصناعي التجريبي الضخم "BlueWalker 3"، وهو مستكشف مسار لشركة AST SpaceMobile المخطط لها مباشرة إلى كوكبة اتصال الهاتف المحمول.