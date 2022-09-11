شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Dynamic Island الجديدة بهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحدى الميزات البارزة النسخ الراقية لسلسلة iPhone 14 الجديدة هذا العام هي Dynamic Island ، وهو شيء ربما سمعت عنه كثيرًا في الأيام القليلة الماضية، حيث تستفيد Dynamic Island من جهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على شكل نافذة صغيرة لتقديم مزيد من المعلومات للمستخدمين، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الميزة وكيفية عملها.

ما هي ميزة Dynamic Island؟ Dynamic Island هي ميزة تعمل على تغيير حجم الشق على شكل دائري في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حيث يتيح تغيير الحجم للمنطقة السوداء تضمين مزيد من المعلومات والمعلومات التفاعلية التي يمكنك النقر فوقها أو الضغط عليها لفترة طويلة للوصول إلى مميزات مختلفة.

كما أوضحت شركة أبل أثناء حدث الإطلاق ، يمكن أن يتوسع الشق لتصبح نوعًا من الاختصار متعدد المهام، ويمكن أن يُظهر تشغيل الموسيقى، والاتجاهات من الخرائط، والصوت الجاري تسجيله، والمكالمات الجارية ، والمزيد ، وكل ذلك يمكن الضغط عليه لفترة طويلة لتوسيع المؤشرات إلى نوافذ صغيرة حيث يمكنك التفاعل مع المزيد من واجهة المستخدم.

يعد الامتدادان للشق على كلا الجانبين شيئًا يمكن لمطوري الطرف الثالث استخدامه أيضًا في تطبيقاتهم. لذلك ، توقع المزيد من الاختصارات التفاعلية لتكون جزءًا من Dynamic Island لاحقًا.

ما هي أجهزة iPhone التي تحصل على Dynamic Island؟ تعد Dynamic Island حصرية لطرازات iPhone 14 Series Pro ، مما يعني أن هاتفين فقط يدعمان الميزة في الوقت الحالي، وهما iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

في حين أنه من الممكن إحضار تطبيق مشابه للشقوق الأقدم والأوسع في سلسلة iPhone 12 و iPhone 13 ، مع امتدادات تفاعلية سوداء من الشق تشير إلى الجوانب ، فمن غير المرجح أن تفعل Apple ذلك.