أيهما يستحق الشراء .. آيفون 14 أم جلاكسي إس 22 ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ خبراء الهواتف الذكية في إجراء مقارنات بين الهاتف الجديد لشركة أبل الأمريكية "آيفون 14"، ومنافسه لدى سامسونج الكورية الجنوبية "جلاكسي إس 22".

والأربعاء الماضي، كشفت "أبل" في حفلها السنوي الذي أقامته في مقرها بولاية كاليفورنيا، عن سلسلة أجهزتها الجديدة، ومن بينها "آيفون 14"، الذي يعتبر الأصغر والأقل تكلفة هذه المرة، في ظل غياب نسخة "ميني".

ونشر الموقع الإلكتروني لشبكة "سكاي نيوز عربية" مقارنة تفصيلية بين "آيفون 14" أو "إس 22" بالشكل والتصميم، مروراً بالأداء والكاميرا، وصولاً إلى الأسعار، لمعرفة أيهما يستحق الشراء .

الشكل والتصميم

يتوفر الهاتفان على شاشة من نوع OLED مقاس 6.1 بوصة.

وهناك اختلاف مهم بين شاشة الهاتفين، حيث يتفوق "إس 22" في معدل تحديث الشاشة مقارنة مع نظيره الأميركي (120 مقابل 60 هرتز).

كما يختلف أيضا موضع الكاميرا الأمامية، حيث يتوفر هاتف سامسونج على فتحة صغيرة تتوسط أعلى الشاشة، بينما جاء جهاز آيفون بالتصميم التقليدي.

يدعم الهاتفان مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68.

الأداء والكاميرا

يعتمد هاتف سامسونج على معالج "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1"، فيما يستخدم آيفون معالج "A15 Bionic". عمليا، يتفوق معالج أبل في اختبارات الأداء ووحدة المعالجة المركزية.

وعن البطارية، فإن قوة بطارية "Galaxy S22" تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة. أما أبل فلم تكشف "الأرقام"، واكتفت بالقول إن شحن آيفون 14 يمكن أن يدوم 20 ساعة مع تشغيل الفيديو.

ويحصل مستخدم "إس 22" على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا السيلفي بدقة 40 ميجابيكسل.

على الجانب الآخر، يحصل مستخدم "آيفون 14" على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

كما أن هناك ميزة واحدة ينفرد بها هاتف أيفون الجديد، وهي الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، حيث يدعم خدمة رسائل الطوارئ التي يمكن أن تكون مفيدة في حال فقدان الإشارة.

الأسعار

iPhone 14 يكلف 799 دولارا، وهو نفس السعر، الذي يبدأ به "S22".

يأتي هاتف أبل الحديث في 5 ألوان، من بينها الأرجواني والأحمر والأزرق.

أما "إس 22" فجرى توفيره في 6 ألوان، من بينها الأبيض والأخضر والبنفسجي والأزرق.