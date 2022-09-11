علوم وتكنولوجيا

حمل خلفيات iPhone 14 و iPhone 14 Pro الجديدة كليًا

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محمود هاني 0 تبليغ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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