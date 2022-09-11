حمل خلفيات iPhone 14 و iPhone 14 Pro الجديدة كليًا

️رائع ❤️شكرا لمساهتمك في تحسين محتوي الموقع، يمكنك ايضاً ترك تعليقك علي المقال اذا اردت
الكلمات الدلائليه وزارة الاتصالات اخبار التكنولوجيا علوم وتكنولوجيا هواتف ذكية سامسونج ابل المصرية للاتصالات موبينيل فودافون اتصالات اجهزة تكنولوجية اخبار الانترنت تطبيقات اندرويد تطبيقات ايفون فيسبوك فيس بوك تويتر
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.
إقرأ ايضا
- تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين ساعتي أبل الذكية Watch Series 8 وWatch Series 7 -
- تكنولوجيا: هل تكشف جوجل عن سعر Chromecast بمؤتمرها المقبل؟ -
- تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن شريط مهام "مُحسَّن للأجهزة اللوحية" بنظام التشغيل Windows 11 -
- تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزة لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات -