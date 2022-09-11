شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كشف آلية تأثير الإضاءة في عمل الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، آلية تأثير الإضاءة في عمل الدماغ والإصابة بأمراض مختلفة، حسبما نقلت RT.

وتشير مجلة "Science Advance"، إلى أن الباحثين درسوا عمل الخلايا العصبية التي تنشط تعبير النواقل العصبية استجابة لتأثير الضوء، ما يسبب تغيرات مختلفة في السلوك.

اتضح للباحثين، أن الخلايا العصبية لمنطقة النواة فوق التصالبة "Suprachiasmatic nucleus"‏ مسؤولة عن تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، وتنسق مع بعضها البعض للتكيف مع ساعات النهار المختلفة وتتحول على المستوى الخلوي.

وبالإضافة إلى هذا، لاحظ الباحثون، أن التغيرات في طول النهار تؤثر في كمية الخلايا العصبية في منطقة الدماغ المسؤولة عن التحكم بالإجهاد وعملية التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر والمناعة ووظائف أخرى.

والاكتشاف الرئيسي الذي حققه الباحثون في هذه الدراسة، هو نتائج التلاعب الاصطناعي في نشاط الخلايا العصبية SCN المحفزة لتعبير الدوبامين. أي أنه يمكن مستقبلا التأثير في هذه الخلايا بصورة مباشرة لعلاج الأمراض الناجمة عن التغيرات الموسمية في الإضاءة.