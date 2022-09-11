شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أنا مش كريم أنا كرم".. ابنة ستيف جوبز تسخر من "أيفون 14 عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت ابنة "ستيف جوبز" المؤسس الأسطوري لشركة أبل إلى صفوف الأشخاص الذين يسخرون من شركة أبل بسبب هاتف أيفون الجديد، وذلك نظرًا لتباطؤ معدل الابتكار في الهواتف الذكية، فإن معظم الأجهزة الجديدة هي حالة تطور وليست ثورة.

وغالبًا ما يشير النقاد إلى أوجه التشابه بين جيل وآخر ، ومن بينهم إيف جوبز ، ابنة ستيف جوبز الصغرى، حيث شاركت "ميمًا" يسخر من iPhone 14 الجديد باعتباره مطابقًا تقريبًا لجهاز iPhone 13 العام الماضي.

وهي ليست مخطئة تمامام، حيث يتميز iPhone 14 ، الذي أعلنت عنه شركة أبل يوم الأربعاء ، بنفس بيئة العمل ، وحجم الشاشة ، ومعدل التحديث ، والتخزين ، ووحدات الكاميرات مثل iPhone 13.

وأيضًا ولأول مرة يأتي iPhone الجديد مع نفس المعالج تمامًا مثل الإصدار السابق، ولم يكن رد فعل Eve Jobs فقط على أوجه التشابه بين الهواتف ، فقد كان الكثير من مستخدمي Twitter الآخرين سعداء بالانضمام إلى المجموعة.

إذن ، ما هو مختلف تمامًا عن iPhone 14، حسنًا ، الكاميرا الأمامية تتمتع الآن بضبط تلقائي للصورة ، وتم تحسين عمر البطارية بمقدار ساعة وهي أخف قليلاً، أما التغيير الحقيقي هو إغراق الطراز المصغر لصالح إصدار بحجم 6.7 بوصة.

وأضافت أبل أيضًا ميزات أمان في شكل اتصال عبر الأقمار الصناعية واكتشاف الأعطال التي تنبه خدمات الطوارئ في حالة تعرضك لحادث سيارة ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تقنع هذه الإضافات الجديدة حواء جوبز بشراء واحدة.