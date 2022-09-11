ميعاد إطلاق Google Pixel 7 والسعر المتوقع وماذا نعرف عنه

هاتف Google Pixel 7 يحصل على ميعاد إطلاق رسمي أخيرًا، الهاتف الذي اعلنت عن تصميمه جوجل بالفعل في مؤتمر Google I/O 2022 والذي بدأت التسريبات تحاوطه منذ ذلك اليوم، معظم المواصفات الخاصة بالهاتف متوقعة ولا يوجد شيء جديد مفاجئ تقريبًا، ربما بعض التحسينات على الكاميرات واصلاح بعض الأخطاء لكن لا نتوقع أي شيء عملاق، ميعاد اطلاق الجهاز الرسمي كما تسرب سيكون في اكتوبر، يوم السادس من اكتوبر لعام 2022، ماذا نتوقع عن الهاتف؟ ما الأسعار المتوقعة؟ هذا الخبر لتغطية كل شيء

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تصميم وشاشة Google Pixel 7

جوجل ستستعمل نفس تصميم العام الماضي من جديد في بكسل 7، الظهر سيكون قطعتين من الزجاج وهناك إطار كبير للكاميرات اعلى الهاتف، لدرجة تظن ان الهاتفين يحملان نفس التصميم لكن من المتوقع ان تقوم جوجل بعض التحسينات مقارنة بموديل العام الماضي، بناء على الصور التي شاركتها جوجل فإطار الكاميرات سيكون بقطعة معدنية من الألمونيوم مما يجعل الكاميرات اوضح تحت العدسات الخاصة بها، وكون الإطار من الألمونيوم او المعدن عمومًا يجعله أفضل في تحمل الصدمات عن ذي قبل، الشاشة من الأمام قد لا تحمل أي تغييرات ستكون بنفس التصميم، نفس الشاشة الـ6.7 بوصة في Pixel 7 Pro و6.4 بوصة في Pixel 7، نفس الكاميرا الامامية في ثقب الكاميرا الامامية في المنتصف اعلى الشاشة، الشاشة نفسها ستكون OLED بدقة 1080p في النسخة العادية و1440p في الـPro، تقريبًا لا اختلافات من هذه الناحية ولن تشعر بأي فارق بين 6 و7 في ناحية التصميم والشاشة فقط تحول اطار الكاميرات الى المعدن بدلًا من الزجاج

كاميرات Google Pixel 7

لن تشكل أي فارق من ناحية الـHardware مقارنة بالـPixel 6، نفس الكاميرا الأساسية بدقة 50MP مع نفس الـUltrawide بدقة 12MP، وفي النسخة الـPro سنرى نفس كاميرا الـTelephoto بدقة 48MP التي ستكون قادرة على التقريب البصري حتى 4X، لكن مع جوجل فـHardware الكاميرات ليس كل شيء، لاتزال جوجل تستعمل معالجة الصور بشكل مثالي لتخرج لنا صورًا مذهلة بتفاصيل ممتازة، بالطبع لن نسمع اي شيء عن تفاصيل زائدة غير يوم الإعلان في السادس من اكتوبر المقبل، نحن في انتظار منافسة Pixel 7 Pro وiPhone 14 Pro في الكاميرات وكيف ستستغل جوجل كل مميزات الذكاء الإصطناعي في هذه العملية، كعادة جوجل ما سيصدر في الأغلب سيكون مبهرًا.

بطارية وأداء Google Pixel 7

ننتظر معالج Google Tensor 2 الذي ستستعمله جوجل هذا العام، جوجل صرحت بأنها ستستعمل الجيل الجديد من معالجات Tensor في بكسل 7 وبكسل 7 برو، معالجات تينسور من جوجل تقوم بتقديم تجربة أداء جيدة مع دمج هذا الأداء قوة الذكاء الإصطناعي لتقديم مزايا ذكية في الهواتف الذكية مثل الترجمة الفورية من الجهاز والتنقلات بداخل الهاتف وكل شيء، مزايا في الوضع الطبيعي تحتاج الى اتصال بالإنترنت لتتم معالجتها على معالجات ذكاء اصطناعي أخرى، نحن ننتظر ماذا ستقدم معالجات جوجل من نواحي الأداء

ناحية الأداء والتفوق في الأداء لم تكن هي نقطة تركيز جوجل الكبرى، لذلك لم نجد Tensor 1 منافسًا قويًا من ناحية الأداء ضد معالج مثل Snapdragon 888 او الـApple A15 Bionic، لذلك نحن ننتظر ان نرى كيف سيؤدي Tensor 2 امام معالج Snapdragon 8 plus gen 1، أيضًا من الصور المسربة للبكسل 7 برو صورة من الـBootloader تعرض ان الجهاز سيكون بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12GB وبذاكرة تخزين 256GB واتمنى ان تكون هذه أقل نسخة من البكسل 7 برو

سوفتوير Google Pixel 7

اعني سيصدر بـandroid 13 بالتأكيد لا مفاجآت هنا، ما ننتظره هنا كيف ستستغل جوجل اندرويد 13 مع هذا الجهاز وماذا ستقدم من تطور في النظام مع هذا الجهاز، اندرويد 13 لا يحمل تغييرات جذرية بينه وبين اندرويد 12 ولا نتوقع تغييرات كثيرة في النظام لكن ننتظر ان نرى مميزات بكسل 7 التي ستصدر مع الهاتف وقت اصداره.

سعر Google Pixel 7 وميعاد الإطلاق

بدأت جوجل بإرسال الدعوات لمؤتمر خاص بها في بروكلين والدعوات تتحدث عن مؤتمر ستعلن فيه عن أحدث الأجهزة التي ستصدرها ضمن عائلتها من الأجهزة لذلك نتوقع اطلاق كل ما شوقت له جوجل في Google I/O الماضي (عدا الـPixel Tablet الذي لن يصدر قبل 2023) أي الهواتف والساعة الذكية Pixel Watch، ويمكن ان نتوقع بأن جوجل لن تبدأ ببيع الهواتف غير في منتصف شهر أكتوبر اعني انه يمكنك الحصول على الهاتف بشكل رسمي في منتصف اكتوبر تقريبًا، بالنسبة للأسعار فمع التزام Apple بسعر 1000 دولار للـiPhone 14 Pro نتوقع ان تلتزم جوجل بسعر 900 دولار للبكسل 7 برو والبكسل 7 بالـ600 دولار مثل بكسل 6، في كل حال الأسعار ترتفع من حولنا فالتزام جوجل بهذه الأسعار يبدو صعبًا بعض الشيء، لكن هنا نحن ننتظر، ميعادنا يوم السادس من أكتوبر القادم فيا ترى ماذا تخبئ لنا جوجل؟

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