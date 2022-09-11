شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تجارية أمريكية تحقق في اتهام جوجل لـ Sonos بانتهاك براءات اختراعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إنها ستحقق في المزاعم التي رفعتها شركة "ألفابت"الشركة الأم لجوجل ضد Sonos التي تزعم أن شركة الصوتيات المنزلية انتهكت براءات اختراع جوجل من خلال استيراد مكونات صوتية معينة.

ولم تذكر الوكالة المنتجات المحددة التي يُزعم أنها تم استيرادها في انتهاك محتمل لقانون التجارة الأمريكي، وقالت إنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن الأسس الموضوعية للقضية، وتضيف الشكاوى الجديدة إلى معركة براءات الاختراع المستمرة بين الشركاء السابقين حول تكنولوجيا الصوت ومكبرات الصوت الذكية ، بما في ذلك الدعاوى القضائية في كاليفورنيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

وفازت Sonos بحظر استيراد بعض أجهزة جوجل من اللجنة التجارية في يناير، وفي الشهر الماضي ، رفعت جوجل دعاوى قضائية في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تقول فيها أن Sonos جديدة تنتهك تقنية مساعد الصوت العديد من براءات اختراع جوجل، ووصف سونوس تلك الدعاوى القضائية بأنها "تكتيك تخويف".

وقالت اللجنة التجارية إنها ستحدد موعدًا لاستكمال تحقيقها في مزاعم جوجل الأخيرة في غضون 45 يومًا ، وستحدد جلسة استماع بشأن الأدلة.