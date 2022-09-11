شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنشئ مكتبا جديدا لإيداع العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية أنها ستنشئ مكتبين جديدين للتعامل مع الإيداعات المتعلقة بأصول التشفير "العملات المشفرة" وقطاع علوم الحياة، حيث سينضم "Office of Crypto Assets" و"مكتب التطبيقات والخدمات الصناعية" إلى سبعة مكاتب قائمة تحت إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تتعامل مع ملفات إفصاح الشركات.

وقال رينيه جونز، مدير قسم تمويل الشركات ، في بيان: "نتيجة للنمو الأخير في الأصول المشفرة وصناعات علوم الحياة، رأينا الحاجة إلى تقديم دعم أكبر وأكثر تخصصًا".

وارتفعت شعبية العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى على مدار السنوات الأخيرة وأصبحت متشابكة بشكل متزايد مع النظام المالي المنظم ، مما يثقل كاهل صانعي السياسات بمخاطر المراقبة في قطاع غير منظم إلى حد كبير.

وشهد عام 2022 انخفاضًا حادًا في الطلب على العملات المشفرة ، حيث تأثرت معنويات المخاطرة العالمية بأزمة أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية الصارمة والتضخم المرتفع لعقود.

كما أثرت على الطلب مزاعم غسل الأموال ضد بعض شركات العملات المشفرة وكذلك انتهاكات بيانات المستهلك في الولايات المتحدة ، أكبر سوق للأصول الرقمية.