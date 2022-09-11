شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف أيفون 15 ستحصل على إصدار Urtla والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أحدث سلسلة هواتفها الذكية iPhone 14 في وقت سابق من هذا الأسبوع، فهذا العام ، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو أربعة أجهزة ايفون جديدة - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حيث مرت أيام فقط منذ أن أطلقت أبل أجهزة iPhone الجديدة والآن بدأت الشائعات حول الجيل التالي من أجهزة iPhone بالظهور بالفعل.

وكشف المحلل الشهير لشركة أبل Ming-Chi Kuo عن بعض المعلومات حول سلسلة iPhone 15 القادمة، ويشعر كو أنه في العام المقبل ستجعل أبل طرازات iPhone 15 Pro مختلفة عن طرازات iPhone 15 من أجل زيادة عدد شحنات إصدارات Pro، ويضيف أيضًا أن الشركة قد تميز أيضًا بين iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max لجعله أكثر تركيزًا على المستهلك.

وقال Kuo إن السوق قد وصل إلى نقطة التشبع وسيتعين على أبل العمل في تجزئة المنتج من أجل الحصول على مزيد من الجر، ويضيف المحلل أيضًا أن أبل قد لا تستخدم مجموعة الشرائح الخاصة بها في أجهزة iPhone لعام 2023 حيث تمكنت الشركة من صنع مودم 5G الخاص بها، وهناك احتمالية أن تقوم أبل بتضمين طراز Qualcomm 5G في طرز iPhone القادمة.

من المتوقع أن توسع أبل ميزة Dynamic Island لتشمل جميع الطرز ، لكن من المتوقع أن يحتوي هاتف iPhone 15 Pro Max الأغلى ثمناً على نظام كاميرا للتصوير عن بُعد periscope15، ويُقال أيضًا أن شركة أبل ستغير اسم iPhone المتطور، فهناك احتمالات بأن يقوم عملاق التكنولوجيا بجعل الطراز الراقي مثل iPhone 15 Urtla بدلاً من iPhone 15 Pro Max.