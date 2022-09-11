شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يجعل يوتيوب المحتوي التعليمي أكثر سهولة وتفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل منتجات جديدة ستسمح للمتعلمين باستكشاف الموضوعات التي يهتمون بها والمبدعون لتقديم محتوى تعليمي منظم، وتعلن المنصة عن تحديثات لجعل المحتوى التعليمي أكثر سهولة وتفاعلية للمتعلمين مع مساعدة منشئي المحتوى في الازدهار على يوتيوب.

وقال جوناثان كاتزمان مدير إدارة المنتجات في قطاع YouTube Learning في منشور له :"لتحسين تجربة يوتيوب في البيئات التعليمية، نطلق يوتيوب Player for Education - مشغل يوتيوب مضمن جديدًا يعرض محتوى على تطبيقات تعليمية شائعة الاستخدام بدون عوامل تشتيت الانتباه مثل الإعلانات أو الروابط الخارجية أو التوصيات".

وقال موقع يوتيوب ، للبدء ، إنه يشترك مع شركات تكنولوجيا التعليم القائمة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك EDpuzzle وجامعة Purdue و Purdue Global، وسيعمل يوتيوب Player for Education أيضًا على تحسين مشغل يوتيوب المضمن الحالي في جوجل Classroom للحصول على تجربة يوتيوب أفضل.

وقالت المنصة: "في العام المقبل ، يمكن للمبدعين المؤهلين البدء في تقديم دورات مجانية أو مدفوعة الأجر لتقديم تجارب تعليمية متعمقة ومنظمة للمشاهدين"، وأضافت: "يمكن للمشاهدين الذين يختارون شراء دورة تدريبية مشاهدة الفيديو بدون إعلانات وتشغيله في الخلفية. وستصل الدورات أولاً إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مرحلة تجريبية قبل التوسع إلى المزيد من البلدان".