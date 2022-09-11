شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف أيفون 14 تأتى برامات "6 جيجا بايت" والان مع تفاصيل الخبر
فيما لم تكشف أبل أبدًا عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي لأجهزة iPhone الخاصة بها، لكن تقريرًا صادر عن MacRumours يشير إلى أن جميع أجهزة iPhone الأربعة تحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويضيف التقرير أن الإصدار التجريبي الأحدث من Xcode 14 يتكون من بعض الملفات التي تسلط الضوء على أن iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت.
وضاعفت الشركة من ذاكرة الوصول العشوائي هذه المرة حيث يُقال إن طرازات سلسلة iPhone 13 تحتوي على 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، فيما يتم تشغيل iPhone 14 و iPhone 14 Plus بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic ، بينما تأتي طرز Pro مع أحدث معالج A16 Bionic.