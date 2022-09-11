شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف أيفون 14 تأتى برامات "6 جيجا بايت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أحدث سلسلة هواتفها الذكية iPhone 14 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتتكون سلسلة iPhone الجديدة بالكامل من أربعة طرز - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone Pro Max، وظهر الآن تقرير جديد على الإنترنت يكشف عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي لجميع أجهزة iPhone الأربعة.

فيما لم تكشف أبل أبدًا عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي لأجهزة iPhone الخاصة بها، لكن تقريرًا صادر عن MacRumours يشير إلى أن جميع أجهزة iPhone الأربعة تحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويضيف التقرير أن الإصدار التجريبي الأحدث من Xcode 14 يتكون من بعض الملفات التي تسلط الضوء على أن iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت.

وضاعفت الشركة من ذاكرة الوصول العشوائي هذه المرة حيث يُقال إن طرازات سلسلة iPhone 13 تحتوي على 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، فيما يتم تشغيل iPhone 14 و iPhone 14 Plus بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic ، بينما تأتي طرز Pro مع أحدث معالج A16 Bionic.