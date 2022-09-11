شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تختبر ميزة إعادة النشر على تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر إنستجرام قريبًا عمليات إعادة النشر، وهو شيء لم يكن متاحًا أبدًا في جزء التغذية الرئيسي من التطبيق ولكنه ميزة رئيسية على فيسبوك وتويتر، ذلك وفقا لما تم رصده لأول مرة على الملف الشخصي للرئيس التنفيذي للشركة على تويتر آدم موسيري من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، وأكده إنستجرام لاحقًا مع TechCrunch".

قال متحدث باسم ميتا لموقع TechCrunch: "نحن نستكشف القدرة على إعادة نشر المشاركات في الخلاصة - على غرار الطريقة التي يمكنك بها إعادة المشاركة في القصص - حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة ما يتردد صداها معهم، ومن ثم يُنسب الفضل إلى منشئي المحتوى الأصليين في عملهم". "نخطط لاختبار هذا قريبًا مع عدد قليل من الأشخاص".

تصف الشاشة الجديدة الميزات كطريقة للتوصية بمنشور للأصدقاء ، وإثارة المحادثات التي يتبعها ، والذين يمكنهم الرد على إعادة النشر برسالة وفقا لما نقله موقع Engadget.

يتم عرض إعادة نشر الخلاصة في علامة تبويب منفصلة في ملفك الشخصي إلى جانب المنشورات والبكرات والصور التي تم وضع علامة عليها، وستكون مرئية للمتابعين.

كانت عمليات إعادة النشر متاحة في Stories منذ عام 2018 ، ولكن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في الخلاصات كانت عبر تطبيقات الجهات الخارجية (تم رصد أدلة حول الميزة لأول مرة في مايو من قبل الباحث أليساندرو بالوزي).

قدم تيك توك منافس إنستجرام اللدود، ميزة إعادة النشر لمقاطع الفيديو بعد الاختبارات في أوائل عام 2022.

ومع ذلك تظهر مقاطع فيديو تيك توك المعاد نشرها فقط في خلاصات "For You" الخاصة بأصدقائك وليس في ملفك الشخصي.

أدخل إنستجرام عددًا كبيرًا من التحديثات مؤخرًا لمساعدته على التنافس بشكل أفضل مع تيك توك. أطلقت مؤخرًا موجزًا ​​يشبه TikTok بملء الشاشة وعزز كمية المحتوى الموصى به الذي تراه.

ومع ذلك بعد الشكاوى (بما في ذلك من المشاهير)، تراجعت وقالت إنها ستتوقف تدريجياً عن وضع ملء الشاشة وتقليص المشاركات الموصى بها.

يشعر بعض خبراء وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق من أن عمليات إعادة النشر قد تخلق مشكلات مماثلة عن طريق دفع المحتوى من الغرباء.

كتب أندرو هاتشينسون من Social Media Today: "إعادة النشر هي خطوة أخرى صريحة نحو تفكيك IG التي تعرفها، لصالح واحدة يعتقد Instagram أنها ستكون تجربة أفضل بالنسبة لك". "يُظهر نمو BeReal أن هناك رغبة حقيقية لمزيد من التواصل الحقيقي والمشاركة المجتمعية ، بعيدًا عن بكرات تسليط الضوء المستمرة للمقاطع الفيروسية."