شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل تواجهان تحقيقًا بشأن الممارسات المناهضة للمنافسة في المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإتصالات السابق في المكسيك عبر تغريدة له علي تويتر أن شركة جوجل وشركة آبل يواجهان تحقيقاً بشأن ممارسات مناهضة للمنافسة في المكسيك بعد أن قدم شكوى، حيث تم تقديم الشكوى إلى IFT، منظم الاتصالات في المكسيك ، أمس من قبل Mony de Swaan Addati ، الذي كان يرأس اتحاد الاتصالات السابق الذي تم استبداله لاحقًا بـ IFT.

ووتتهم شكواه أبل وجوجل "بمنع المنافسة تمامًا" من خلال "الاستفادة من احتكارهما لمتاجر التطبيقات لربط استخدام أنظمة معالجة الدفع الخاصة بهما لعمليات الشراء داخل التطبيق"، وفي بيانه على الإنترنت، قال دي سوان أداتي إن متجر Google Play ومتجر Apple يتقاضيان عمولة تتراوح بين 15٪ و 20٪ ، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار.

وأدت موجة من الدعاوى القضائية والشكاوى التي تتحدى قواعد متجر التطبيقات الخاص بهذا الزوج في مختلف البلدان على مدار السنوات الأخيرة إلى خفض Google للرسوم وتخفيف Apple للقواعد ، لكن بعض مطوري التطبيقات وغيرهم من النقاد يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات.

وأضاف دي سوان أداتي أن منظم المنافسة في المكسيك رفض طلبه بفتح تحقيق في الشركات ، مما دفعه إلى رفع قضيته إلى IFT، وقال: "لدي ثقة كاملة في أن (IFT) ستحقق وتمارس صلاحياتها - بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية - حتى تتوقف هذه الشركات عن إساءة استغلال قوتها السوقية على حساب المطورين والمستهلكين".

وفقًا لشركة البيانات Statista ، من المتوقع بيع أكثر من 30 مليون هاتف ذكي في المكسيك العام الماضي، وتمتلك Google Android أكبر حصة سوقية في المكسيك مع انتشار بنسبة 77٪ ، وفقًا لأحدث البيانات من Statcounter.

تواجه شركة Apple تدقيقًا في أماكن أخرى من المنطقة ، حيث حظر المنظمون البرازيليون بيع أجهزة iPhone بدون شاحن في وقت سابق من هذا الأسبوع.