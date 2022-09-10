شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يضيف مشاركة إنستجرام وسناب مباشرة إلى تطبيق أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دعم تويتر أن تطبيق أندرويد الخاص به سيتلقى قريبًا نفس الوظائف التي يتمتع بها بالفعل بديل iOS: القدرة على مشاركة التغريدات مباشرة على إنستجرام أو سناب شات.

علاوة على ذلك يضيف تويتر مشاركة لينكدإن مباشرة إلى كل من أندرويد و "أى أو أس" حتى تتمكن غرفة الصدى الخاصة بك من الارتداد من خلال ثلاث صوامع منفصلة لوسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما نقله موقع Engadget.

يعمل تويتر أيضًا على زيادة وصوله عبر الأنظمة الأساسية في الهند ، حيث تشير TechCrunch إلى أن شركة الوسائط الاجتماعية تختبر بالفعل زر "Share to Whatsapp" للمستخدمين في هذا السوق.