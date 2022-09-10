علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تويتر يضيف مشاركة إنستجرام وسناب مباشرة إلى تطبيق أندرويد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن دعم تويتر أن تطبيق أندرويد الخاص به سيتلقى قريبًا نفس الوظائف التي يتمتع بها بالفعل بديل iOS: القدرة على مشاركة التغريدات مباشرة على إنستجرام أو سناب شات.

 

علاوة على ذلك يضيف تويتر مشاركة لينكدإن مباشرة إلى كل من أندرويد و "أى أو أس" حتى تتمكن غرفة الصدى الخاصة بك من الارتداد من خلال ثلاث صوامع منفصلة لوسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما نقله موقع Engadget.

 

يعمل تويتر أيضًا على زيادة وصوله عبر الأنظمة الأساسية في الهند ، حيث تشير TechCrunch إلى أن شركة الوسائط الاجتماعية تختبر بالفعل زر "Share to Whatsapp" للمستخدمين في هذا السوق.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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