شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يستعين بتحقيق من البرتغال ضمن تحقيقاته مع جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي نطاق تحقيقاتها في وحدة ألفابت في مجال الإعلانات الرقمية لشركة جوجل من خلال الاستحواذ على تحقيق هيئة مراقبة المنافسة البرتغالية في نفس المشكلة.

وبينما بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها في يونيو من العام الماضي ، فتحت هيئة المنافسة البرتغالية (AdC) تحقيقًا فقط في مايو من هذا العام بعد تقديم شكوى، وقالت هيئة الرقابة البرتغالية إن سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تسلمت قضيتها في 27 يوليو في ضوء نطاق وتأثير الأمر المعني.

وقالت المفوضية إنها أحاطت علما بإعلان شركة AdC. لم ترد Google على الفور على طلب للتعليق، وقالت AdC إن تحقيقها ركز على سوق خوادم إعلانات الناشرين وسوق منصات جانب العرض ، والتي تسمح للناشرين بإدارة المساحة الإعلانية على مواقعهم الإلكترونية وبيعها من خلال المزادات أو الاتفاقات مع المعلنين.

"هناك دلائل على أن Google قد استخدمت معلومات لا يمكن الوصول إليها من قبل المنافسين في مزادات الإعلانات عبر الإنترنت من أجل تغيير نتائج تلك المزادات لصالح Google ، وربما حدت من تطوير تقنيات المزادات المنافسة ، من بين سلوكيات تقييد المنافسة الأخرى في سياق المفاوضات مع الناشرين ".

وحققت Google أرباحًا بقيمة 147 مليار دولار من الإعلانات عبر الإنترنت في عام 2020 ، أي أكثر من أي شركة أخرى في العالم ، حيث تمثل الإعلانات بما في ذلك البحث و YouTube و Gmail الجزء الأكبر من إجمالي مبيعاتها وأرباحها.